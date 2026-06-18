قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البنك المركزي: 16.52 تريليون جنيه رصيد الائتمان المحلي في ديسمبر الماضي
في الأسواق.. أسعار غير متوقعة للفراخ واللحوم اليوم وكرتونة البيض تتراجع من جديد
إنجاز عالمي جديد.. 4 جامعات مصرية تقتحم نادي الـ 300 الكبار دوليا
زلزال مبكر في مونديال 2026 .. مفاجآت قلبت الجولة الأولى وأشعلت سباق اللقب
انفراجة بأزمة إيلي واهي.. مهاجم كوت ديفوار يلحق بمواجهة ألمانيا في كأس العالم 2026
القبض على سايس يحصِل أموالا من سائقي الميكروباص بالسلام
جنوب أفريقيا تفرض التعادل على التشيك في كأس العالم 2026
رابح ماجر يوجه رسالة لحسام حسن بعد تعادل مصر مع بلجيكا: كن أكثر جرأة.. لديك فريق قادر على النجاح
هايدي الفضالي: أرفض حبس الأب بقضايا الأسرة.. لأنه يحوله من مربٍ لـ متهم
مصطفى بكري: المصريون شعروا بالغربة خلال حكم الإخوان.. و30 يونيو جاءت استجابة لمطالب شعبية
هبوط عالمي ومحلي.. الذهب يسجل أدنى مستوى منذ أسبوع وعيار 21 عند 6090 جنيهاً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الحماية المدنية بالغربية تخمد نيران حريق هائل بشونة كتان بقرية ميت هاشم بسمنود.. صور

حريق شونة كتان بسمنود
حريق شونة كتان بسمنود
الغربية أحمد علي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل بشونة كتان بعدما تم الدفع ب6 سيارات مطافىء لإخماده بعدما تصاعدت الادخنه السوداء حتي عنان السماء بنطاق قرية ميت هاشم بسمنود دون وقوع إصابات وخسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران بشونة كتان علي مساحة 5 قيراط بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل 

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
كما دفعت الجهات المعنية بنحو 6 سيارات مطافىء لإخماد نيران حريق هائل بشونة كتان بسمنود وتم السيطرة على الموقف دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

إخماد حريق شونة كتان 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية تحرك أمني إخماد حريق شونة كتان سمنود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

برقم الجلوس والاسم .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

سعر الذهب اليوم

1000 جنيه... انخفاض حاد في سعر الذهب اليوم الخميس وعيار 21 مفاجأة

تطبيق نترا

بعد واقعة شاب الشرقية.. اعرف أرقام المحمول المسجلة على بطاقتك ولا تعرف عنها شيء

جانب من الحلقة

بتقاطعيني ليه مينفعش تكلمي ضيفك كدة.. مشادة على الهواء بين بسمة وهبة وأحمد الطيب

عمرو عمارة

من يملك الخط يدفع الثمن.. مفاجآت قانونية وعقوبات صادمة بعد قضية شاب الشرقية

وزير التموين

وزير التموين: استبعاد 850 ألف مواطن من بطاقات التموين.. وإهدار 30 مليار جنيه سنويا

الطالبة الراحلة منار أشرف

لحقت بالطيار.. وفاة الطالبة المصابة في حادث سقوط طائرة تدريب بمطار أكتوبر

زيادة المرتبات والمعاشات2026

بشرى للملايين.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2026 رسميا

ترشيحاتنا

السرطان

تحذير.. علامات غير متوقعة تكشف عن الإصابة بالسرطان

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| ماذا يحدث لجسمك عند تناول المشمش؟.. وطرق التغلب على انخفاض ضغط الدم

كوسة باللحمة

طريقة عمل صينية كوسة باللحمة المفرومة

بالصور

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويقدم واجب العزاء في وفاة الدكتور نور هاشم بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم

طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة
طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة
طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل الانتشار الميداني لحملات "طرق الأبواب" لتقنين الأوضاع وتطبيق القانون

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ماذا يحدث للنساء عند استخدام المسكنات لتخفيف لآلام الدورة الشهرية؟.. تجنبيها

ملايين النساء يستخدمن مسكنًا غير مناسب لآلام الدورة الشهرية
ملايين النساء يستخدمن مسكنًا غير مناسب لآلام الدورة الشهرية
ملايين النساء يستخدمن مسكنًا غير مناسب لآلام الدورة الشهرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد