في ذكرى الجلاء.. مصطفى بكري: صمود الشعب المصري يكتب نهاية الاحتلال البريطاني



أكد الإعلامي مصطفى بكري أن يوم 18 يونيو يمثل ذكرى عيد الجلاء، وهو اليوم الذي غادر فيه آخر جندي بريطاني الأراضي المصرية عام 1956، بعد سنوات من النضال السياسي والشعبي الذي توّج بتوقيع اتفاقية الجلاء بين مصر وبريطانيا عام 1954.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن صمود القيادة السياسية المصرية، إلى جانب إرادة الشعب المصري، شكّلا عاملًا أساسيًا في إنجاح المفاوضات، وصولًا إلى تنفيذ الجدول الزمني للاتفاق الذي أنهى الوجود العسكري البريطاني في مصر.

محطة تاريخية بارزة في مسار استقلال مصر

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن هذا اليوم يُعد محطة تاريخية بارزة في مسار استقلال مصر، حيث اكتمل جلاء القوات البريطانية عن الأراضي المصرية في يونيو 1956، إيذانًا بمرحلة جديدة من السيادة الوطنية.