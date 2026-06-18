قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البنك المركزي: 16.52 تريليون جنيه رصيد الائتمان المحلي في ديسمبر الماضي
في الأسواق.. أسعار غير متوقعة للفراخ واللحوم اليوم وكرتونة البيض تتراجع من جديد
إنجاز عالمي جديد.. 4 جامعات مصرية تقتحم نادي الـ 300 الكبار دوليا
زلزال مبكر في مونديال 2026 .. مفاجآت قلبت الجولة الأولى وأشعلت سباق اللقب
انفراجة بأزمة إيلي واهي.. مهاجم كوت ديفوار يلحق بمواجهة ألمانيا في كأس العالم 2026
القبض على سايس يحصِل أموالا من سائقي الميكروباص بالسلام
جنوب أفريقيا تفرض التعادل على التشيك في كأس العالم 2026
رابح ماجر يوجه رسالة لحسام حسن بعد تعادل مصر مع بلجيكا: كن أكثر جرأة.. لديك فريق قادر على النجاح
هايدي الفضالي: أرفض حبس الأب بقضايا الأسرة.. لأنه يحوله من مربٍ لـ متهم
مصطفى بكري: المصريون شعروا بالغربة خلال حكم الإخوان.. و30 يونيو جاءت استجابة لمطالب شعبية
هبوط عالمي ومحلي.. الذهب يسجل أدنى مستوى منذ أسبوع وعيار 21 عند 6090 جنيهاً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جوسلين وولار: محاسبة مرتكبي الفظائع في الفاشر تمثل أولوية أساسية

ارشفية
ارشفية
عبد الخالق صلاح

قالت جوسلين وولار المتحدثة باسم الحكومة البريطانية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنّ المستجدات الأخيرة في السودان "مقلقة للغاية"، مشددة على أن موقف المملكة المتحدة واضح ويتمثل في مطالبة الأطراف المتحاربة بخفض التصعيد ووقف إطلاق النار والانخراط الجاد في المفاوضات من أجل إنهاء الحرب.

وأضافت في لقاء مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن السودان يشهد أسوأ أزمة إنسانية في هذا القرن، مؤكدة أن بريطانيا تضطلع بدور مهم وريادي في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق تقدم في هذا الملف.

وأشادت وولار بالدور المحوري الذي تؤديه مصر في التعامل مع الأزمة السودانية، مؤكدة أن لندن تنسق جهودها مع القاهرة، كما تواصل دعم الاستجابة الإنسانية داخل السودان.

وأوضحت أن البرنامج الإنساني البريطاني في السودان تبلغ قيمته 146 مليون جنيه إسترليني، ويشمل توفير المياه والمأوى والغذاء للسودانيين المتضررين من الحرب.

وتابعت، أن لندن تركز على 3 مسارات رئيسية، أولها الدفع بالمسار الدبلوماسي وممارسة الضغوط على الأطراف المتحاربة لإنهاء الحرب، وثانيها تعزيز الاستجابة الإنسانية، وثالثها العمل على محاسبة مرتكبي الفظائع الشنيعة التي تشهدها البلاد، لا سيما في مدينة الفاشر.
 

جوسلين وولار مقلقة للغاية وقف إطلاق النار القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

برقم الجلوس والاسم .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

سعر الذهب اليوم

1000 جنيه... انخفاض حاد في سعر الذهب اليوم الخميس وعيار 21 مفاجأة

تطبيق نترا

بعد واقعة شاب الشرقية.. اعرف أرقام المحمول المسجلة على بطاقتك ولا تعرف عنها شيء

جانب من الحلقة

بتقاطعيني ليه مينفعش تكلمي ضيفك كدة.. مشادة على الهواء بين بسمة وهبة وأحمد الطيب

عمرو عمارة

من يملك الخط يدفع الثمن.. مفاجآت قانونية وعقوبات صادمة بعد قضية شاب الشرقية

وزير التموين

وزير التموين: استبعاد 850 ألف مواطن من بطاقات التموين.. وإهدار 30 مليار جنيه سنويا

الطالبة الراحلة منار أشرف

لحقت بالطيار.. وفاة الطالبة المصابة في حادث سقوط طائرة تدريب بمطار أكتوبر

زيادة المرتبات والمعاشات2026

بشرى للملايين.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2026 رسميا

ترشيحاتنا

النائب ضياء الدين داود

النائب ضياء الدين: يجب أن يشعر المواطن بوجود من يدافع عنه.. ووزير الأوقاف تعهد بحل أزمة وقف المنان

بسمة وهبة

للتحذير من مادة مسرطنة.. بسمة وهبة تفاجئ المشاهدين بجهاز لطلاء الأظافر على الهواء

بسمة وهبة

بسمة وهبة: الجمال لا يستحق المخاطرة.. احذري أضرار الجل والأشعة فوق البنفسجية

بالصور

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويقدم واجب العزاء في وفاة الدكتور نور هاشم بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم

طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة
طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة
طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل الانتشار الميداني لحملات "طرق الأبواب" لتقنين الأوضاع وتطبيق القانون

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ماذا يحدث للنساء عند استخدام المسكنات لتخفيف لآلام الدورة الشهرية؟.. تجنبيها

ملايين النساء يستخدمن مسكنًا غير مناسب لآلام الدورة الشهرية
ملايين النساء يستخدمن مسكنًا غير مناسب لآلام الدورة الشهرية
ملايين النساء يستخدمن مسكنًا غير مناسب لآلام الدورة الشهرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد