جوسلين وولار: محاسبة مرتكبي الفظائع في الفاشر تمثل أولوية أساسية

قالت جوسلين وولار المتحدثة باسم الحكومة البريطانية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنّ المستجدات الأخيرة في السودان "مقلقة للغاية"، مشددة على أن موقف المملكة المتحدة واضح ويتمثل في مطالبة الأطراف المتحاربة بخفض التصعيد ووقف إطلاق النار والانخراط الجاد في المفاوضات من أجل إنهاء الحرب.

وأضافت في لقاء مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن السودان يشهد أسوأ أزمة إنسانية في هذا القرن، مؤكدة أن بريطانيا تضطلع بدور مهم وريادي في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق تقدم في هذا الملف.

وأشادت وولار بالدور المحوري الذي تؤديه مصر في التعامل مع الأزمة السودانية، مؤكدة أن لندن تنسق جهودها مع القاهرة، كما تواصل دعم الاستجابة الإنسانية داخل السودان.

وأوضحت أن البرنامج الإنساني البريطاني في السودان تبلغ قيمته 146 مليون جنيه إسترليني، ويشمل توفير المياه والمأوى والغذاء للسودانيين المتضررين من الحرب.

وتابعت، أن لندن تركز على 3 مسارات رئيسية، أولها الدفع بالمسار الدبلوماسي وممارسة الضغوط على الأطراف المتحاربة لإنهاء الحرب، وثانيها تعزيز الاستجابة الإنسانية، وثالثها العمل على محاسبة مرتكبي الفظائع الشنيعة التي تشهدها البلاد، لا سيما في مدينة الفاشر.

