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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد| المحافظ تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥.. ونسبة النجاح ٨٦٪

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بنسبة نجاح ٨٦٪

اعتمدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بنسبة نجاح بلغت ٨٦ %، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم قناوي مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تقدّم للامتحانات ٥٥٦٨ طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة، نجح منهم ٤٧٧٤طالبًا فيما تغيب ٢٣ طالبًا. كما بلغت نسبة حضور ونجاح الإعدادية المهنية ٧٠ ٪ والصم وضعاف السمع ١٠٠%.

وقدّمت المحافظ التهنئة لأوائل المحافظة البالغ عددهم  ٢٠ طالبًا وطالبة، حصلوا جميعهم على الدرجة النهائية، كما هنأت جميع الناجحين والناجحات على مستوى المحافظة، متمنيةً لهم مزيدًا من النجاح و التفوق في مسيرتهم التعليمية.

هذا وسيتم إعلان النتيجة كاملة بعد قليل عبر التطبيق الإلكتروني التالي:
https://onelink.to/rhyjey

20 طالبا يحصدون الدرجة النهائية في الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد

أكدت محافظة الوادى الجديد، أن هناك 20 طالبا من مختلف الادارات التعليمية حصلوا علي الدرجة النهائية في الشهادة الإعدادية، مضيفة أن الدكتورة حنان مجدي محافظ الوادى الجديد سوف تقوم بتكريم في احتفالية كبيرة.


محافظ الوادي الجديد تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 86%

بنسبة نجاح 86% 

واعتمدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجاري بنسبة نجاح بلغت 86%، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم قناوي مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

قبل ساعات من انطلاق ماراثون الثانوية العامة 
محافظ الوادي الجديد تتفقد جاهزية لجان الامتحانات واستراحات المراقبين

فى جولةٍ ميدانيةٍ موسعة، تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، جاهزية مقار لجان امتحانات الثانوية العامة والاستراحات المخصصة لضيافة القائمين على أعمال الامتحانات بمركز الخارجة، يرافقها السيد عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الخارجة، والدكتور إبراهيم قناوي مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندسة أسماء بصيط مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق الامتحانات المقرر عقدها خلال الفترة من ٢١ يونيو ٢٠٢٦ حتى ١٦ يوليو ٢٠٢٦.

وشملت الجولة متابعة مستوى التجهيزات داخل لجان مدرستي نجيب محفوظ الثانوية بنات وطلعت ضرغام والاستراحات المجهزة بمدرسة الشهداء، للوقوف على مدى توافر كافة المتطلبات اللوجيستية لتوفير مناخ ملائم للطلاب داخل اللجان والقائمين على أعمال الامتحانات. والتأكد من كفاءة كافة الأجهزة الكهربائية والمبردات بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة. موجهةً بالمرور و المتابعة المستمرة وتذليل أي معوقات خلال فترة الامتحانات بالتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان انتظام العملية الامتحانية.

الوادي الجديد اخبار الوادي مرحبا محافظ الوادي الجديد

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