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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ساليبا يهدي هدفه إلى كوني.. لقطة وفاء مؤثرة في انتصار كندا الكبير على قطر

كندا وقطر
كندا وقطر
رباب الهواري

شهدت مباراة منتخب كندا أمام منتخب قطر في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، لقطة إنسانية مؤثرة خطفت الأنظار، بعدما احتفل المدافع ويليام ساليبا بالهدف الرابع بطريقة حملت رسالة دعم إلى زميله إسماعيل كوني، الذي تعرض لإصابة خطيرة أجبرته على مغادرة اللقاء.

احتفال يحمل رسالة دعم

عقب تسجيل الهدف الرابع للمنتخب الكندي، توجه ساليبا نحو الجماهير رافعًا قميص زميله إسماعيل كوني، في مشهد مؤثر عكس روح التضامن داخل صفوف المنتخب الكندي، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها اللاعب خلال أحداث المباراة.

وجاء الاحتفال تعبيرًا عن مساندة كوني في واحدة من أصعب لحظات مسيرته، حيث نال تصفيقًا كبيرًا من الجماهير التي تفاعلت مع اللفتة الإنسانية.

إصابة قوية تنهي مشوار كوني في البطولة

وكان إسماعيل كوني قد تعرض لإصابة بالغة الخطورة إثر تدخل عنيف خلال اللقاء، ما استدعى دخول الطاقم الطبي بشكل عاجل إلى أرض الملعب، قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال الفحوصات والعلاج.

وأثارت الإصابة حالة من الصدمة بين لاعبي المنتخبين، وظهرت علامات التأثر على زملاء كوني، بينما بدا اللاعب المتسبب في التدخل في حالة انهيار بعد إدراكه خطورة الإصابة.

وتشير التقارير إلى أن الإصابة ستحرم كوني من استكمال مشواره في بطولة كأس العالم 2026، ليفقد المنتخب الكندي أحد أبرز عناصره في بقية منافسات البطولة.

ورغم الأجواء الصعبة التي فرضتها إصابة كوني، نجح المنتخب الكندي في مواصلة تفوقه، وقدم أداءً هجوميًا قويًا تُوج بتسجيل أربعة أهداف، قبل أن يواصل مهرجان الأهداف ويحقق انتصارًا عريضًا أكد به جاهزيته للمنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

وجسد احتفال ساليبا بقميص زميله المصاب رسالة واضحة بأن كرة القدم لا تقتصر على المنافسة داخل المستطيل الأخضر، بل تمتد إلى قيم الوفاء والدعم بين اللاعبين، لتتحول لحظة تسجيل الهدف إلى واحدة من أكثر المشاهد الإنسانية تأثيرًا في البطولة، في انتظار تعافي إسماعيل كوني وعودته إلى الملاعب من جديد

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