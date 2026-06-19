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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط حفار آبار مخالف للإجراءات القانونية غرب بولاق الخارجة بالوادي الجديد

حفار
حفار
منصور ابوالعلمين

ضبطت الوحدة المحلية لقرية بولاق بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد، اليوم  الجمعة، حفارًا لأعمال حفر الآبار بمنطقة غرب بولاق، لقيامه بمزاولة العمل دون استيفاء الإجراءات القانونية والتراخيص اللازمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بتكثيف أعمال المتابعة الميدانية ورصد المخالفات والتعامل الفوري معها.

جاءت أعمال الضبط بتعليمات اللواء مهندس ياسر كمال الدين محمد رئيس مركز ومدينة الخارجة، وبمتابعة ميدانية من محمد حسين رئيس الوحدة المحلية لقرية بولاق، حيث تمكنت الأجهزة التنفيذية من رصد الحفار أثناء مباشرة أعماله بالمخالفة للضوابط المنظمة لحفر الآبار، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحفظ عليه بمقر الوحدة المحلية لحين استكمال الإجراءات القانونية المقررة.

وأكد اللواء مهندس ياسر كمال الدين محمد، رئيس مركز ومدينة الخارجة، أن رئاسة المركز تتعامل بحسم مع أي مخالفات تتعلق بحفر الآبار أو استغلال الموارد المائية دون الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المختصة، حفاظًا على حقوق الدولة وضمانًا لتنظيم أعمال الحفر وفقًا للقوانين والاشتراطات المعمول بها.

وأشار رئيس مركز الخارجة، إلى أن حملات المتابعة الميدانية مستمرة بجميع القرى التابعة للمركز لرصد أي مخالفات أو تعديات والتعامل معها بشكل فوري، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي أعمال تُنفذ خارج الإطار القانوني.

وأوضح أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها للحفاظ على الانضباط والالتزام بالقوانين، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على موارد المحافظة ومقدراتها.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد مركز الخارجة

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