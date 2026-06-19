هل الجهل أخطر أمراض المجتمعات؟.. باحث بمرصد الأزهر يوضح

قال أحمد عبد العال، الباحث بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن التعليم الحقيقي يحمي المجتمع من أخطر الأمراض، وهو الجهل، موضحًا أن الجهل لا يقتصر على عدم معرفة القراءة والكتابة؛ بل يمتد إلى رفض الحقيقة والتعصب للرأي والتحدث بغير علم.

وأشار أحمد عبد العال، في تصريح له، إلى أن القرآن الكريم وضع قاعدة ذهبية في هذا السياق، حيث يقول الله- تعالى-: "ولا تقف ما ليس لك به علم"، بما يعني عدم الحديث بلا دليل أو إصدار الأحكام دون معرفة، وعدم اتباع أي مذهب أو عقيدة دون علم وبصيرة.

الإسلام يبني ويعمر

وأوضح أن الإسلام دين يبني ويعمر بالعلم، مؤكدًا أن العلم الصحيح إذا دخل مكانًا عمره وأحياه، مستشهدًا بما حققه النبي صلى الله عليه وسلم حين نقل أمة كانت تعاني من الجهل والتخلف إلى أمة عالمة منفتحة قدمت للبشرية علمًا نافعًا وأسست حضارة قوية امتدت لقرون.

وفي المقابل، حذر من خطورة الجماعات المتطرفة، مشيرًا إلى أن ما يُعرف بخوارج العصر، كتنظيم داعش ومن سار على نهجه، لم يدخلوا مكانًا إلا ونشروا فيه الخراب والجهل والفقر، في تناقض تام مع نور العلم الذي جاء به الإسلام.

وشدد على ضرورة مواجهة خطاب الإحباط الذي يستهدف الشباب، مؤكدًا أن الإسلام يدعو دائمًا إلى السعي والعمل، وأن الأوطان بحاجة إلى الطبيب المخلص، والمهندس الأمين، والمعلم الواعي، معتبرًا أن كل علم نافع يمثل لبنة في بناء الوطن وعبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله تعالى.