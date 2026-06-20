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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بشبرا الخيمة

إسعاف
إسعاف
إبراهيم الهواري

شهدت منطقة مدينة السعادة التابعة لدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية واقعة مؤسفة، بعدما تحولت خلافات جيرة بين عدد من السكان إلى مشاجرة استخدمت خلالها أسلحة نارية محلية الصنع، ما أسفر عن إصابة عامل وزوجته واثنين آخرين تصادف وجودهما بمكان الواقعة.

تلقي مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية ورئيس مباحث القليوبية إخطارا من رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة وإصابة عدة أشخاص بأعيرة نارية بدائرة القسم.
وكشفت التحريات بقيادة رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة أن مشادة كلامية نشبت بين طرف أول المجنى عليهما وهم "خالد و" عامل وزوجته فاطمة.ع، وطرف ثان المتهمين حربي.أ الشهير بحسام بلاطة وأحمد.أ ، بسبب خلافات جيرة سابقة، وتطورت المشادة إلى مشاجرة بالأيدي، قبل أن يقدم المتهمان على استخدام أسلحة نارية محلية الصنع وإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي.
وأسفر إطلاق النار عن إصابة العامل وزوجته، بالإضافة إلى شخصين آخرين تصادف مرورهما بمحيط الواقعة، وتم نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم، فيما كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين.
وعقب تقنين الإجراءات، نجح معاونى رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة في إعداد عدة أكمنة أسفرت عن تحديد أماكن المتهمين وضبطهما، وبمواجهتهما أرشدا عن الأسلحة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم التحفظ عليها.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهما.

القليوبية محافظة القليوبية الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية أمن القليوبية

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