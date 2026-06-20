ممثلة مهرجان ييهلافا التشيكي في مصر : جئنا إلى القاهرة لبناء جسور ثقافية مع صناع السينما

قالت ماريا بومرتسيفا، ممثلة مهرجان ييهلافا التشيكي في مصر، إن فكرة إقامة برنامج «أصداء ييهلافا» في القاهرة جاءت بهدف نقل التجربة السينمائية التشيكية إلى جمهور جديد في المنطقة العربية وإفريقيا، وبناء جسور تواصل ثقافي مع صناع الأفلام في مصر.

وأضافت «بومرتسيفا»، خلال لقاء على شاشة القاهرة الإخبارية، أن اختيار القاهرة جاء نتيجة رغبة المهرجان في التفاعل المباشر مع الجمهور المصري والتعرف على ردود فعله تجاه الأفلام الوثائقية المعروضة، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يُقام فيها البرنامج في دولة عربية أو إفريقية، بعد عروض سابقة في أوروبا ونيويورك.

وأوضحت أن هذه الخطوة جاءت بالتعاون مع المركز التشيكي في القاهرة، مؤكدة أن التنظيم والدعم كانا عاملين أساسيين في نجاح التجربة الأولى للمهرجان في مصر، إلى جانب الحماس الكبير للتفاعل مع جمهور جديد يختلف عن الجمهور الأوروبي.

وأشارت إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في تعزيز التعاون مع صناع السينما المصريين، والاستفادة من الإرث السينمائي المصري والعربي، وفتح آفاق جديدة للتبادل الثقافي بين الجانبين.