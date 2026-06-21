مقترح برلماني لإنشاء مكتب شهر عقاري متكامل وحديث بمدينة فاقوس

تقدم النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والمستشار وزير العدل، بشأن إنشاء مكتب شهر عقاري متكامل وحديث بمركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، في إطار جهود تطوير الخدمات الحكومية والتيسير على المواطنين.

وأكد أن إنشاء مكتب شهر عقاري جديد بمدينة فاقوس أصبح ضرورة ملحة في ظل الكثافة السكانية الكبيرة التي يشهدها المركز، والذي يُعد من أكبر مراكز محافظة الشرقية من حيث عدد السكان والمساحة، حيث يقترب عدد سكانه من 800 ألف نسمة، ما يفرض الحاجة إلى التوسع في الخدمات الحكومية الحيوية، وعلى رأسها خدمات التوثيق والشهر العقاري.

وأوضح أن أهالي مركز فاقوس يعانون بصورة يومية من صعوبات في إنهاء إجراءات التوثيق واستخراج التوكيلات وتسجيل العقود والعقارات، نتيجة عدم وجود مكتب متكامل يتناسب مع حجم الطلب المتزايد على هذه الخدمات، الأمر الذي يؤدي إلى التكدس وطول فترات الانتظار وتحمل المواطنين أعباء إضافية من الوقت والجهد والتكاليف.



وأشار إلى أن التوسع العمراني والتنموي الذي يشهده مركز فاقوس، إلى جانب اهتمام الدولة بملف تسجيل الملكيات وتقنين الأراضي والتحول الرقمي، يتطلب توفير بنية خدمية حديثة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار القانوني للمعاملات العقارية.

وأضاف النائب محمد الجندي، أن إنشاء مكتب شهر عقاري متكامل بمدينة فاقوس سيسهم في تخفيف الضغط عن المكاتب المجاورة بمحافظة الشرقية، وتسهيل إجراءات التسجيل والتوثيق، وتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بجانب دعم حركة الاستثمار المحلي والتوسع العمراني بالمركز والقرى التابعة له.

ودعا إلى أن يضم المكتب الجديد منظومة متطورة للتحول الرقمي والحجز الإلكتروني والخدمات المميكنة، مع توفير الكوادر البشرية المؤهلة، ودراسة إنشاء منافذ أو فروع إضافية بالوحدات المحلية والقرى الكبرى التابعة للمركز، بما يضمن سهولة وصول الخدمات لجميع المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم.

وأشار إلى أن إنشاء مكتب شهر عقاري حديث بمدينة فاقوس يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الحكومية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة وتطوير المرافق العامة على مستوى.