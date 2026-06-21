إليزابيث شاكر تلاحق مشكلات الثانوية العامة وعيوب البنية التحتية بأسيوط

صعّدت النائبة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، من تحركاتها الرقابية تحت قبة البرلمان، بتقديم طلبي إحاطة إلى الحكومة بشأن آلية التعامل مع اعتذارات المعلمين المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة، و العيوب الموجودة بكوبري قناطر أسيوط الجديدة وتأثيرها على حركة المرور وسلامة المركبات.

وفي طلب الإحاطة الأول، طالبت النائبة وزارة التربية والتعليم بتوضيح أسباب عدم وجود معايير ثابتة وواضحة للتعامل مع الاعتذارات المقدمة من المعلمين المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة بقطاع أسيوط، مؤكدة أن التباين في قبول بعض الاعتذارات ورفض أخرى رغم تشابه الظروف أدى إلى حالة من الاستياء وفقدان الثقة في قرارات اللجان المختصة.

تحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع المعلمين

وأكدت أن تحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع المعلمين يمثل ضرورة لضمان استقرار العملية التعليمية وحفظ حقوق العاملين بها، مطالبة بوضع ضوابط معلنة وموحدة تحكم قرارات قبول أو رفض الاعتذارات.

كما تقدمت النائبة بطلب إحاطة موجه إلى وزير النقل بشأن ما وصفته بوجود عيوب فنية في كوبري قناطر أسيوط الجديدة، تتمثل في الفواصل الموجودة بالكوبري والتي تتسبب في أضرار متكررة للسيارات والمركبات العابرة، فضلًا عن تأثيرها السلبي على انسيابية الحركة المرورية.

وأشارت إلى أن استمرار هذه المشكلة دون تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة خطر علي سيارات مستخدمي الكوبري ويتسبب في معاناة يومية للمواطنين من الناحية المرورية، مطالبة وزارة النقل بسرعة فحص الكوبري واتخاذ الإجراءات الفنية العاجلة لمعالجة العيوب القائمة وضمان سلامة الحركة المرورية.

وشددت إليزابيث شاكر على أن دور النائب يقتضي نقل مشكلات المواطنين والعمل على إيجاد حلول عملية لها، مؤكدة استمرارها في متابعة الملفات الخدمية والتنموية التي تمس حياة أهالي محافظة أسيوط بشكل مباشر.