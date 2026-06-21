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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الرعاية الصحية: نجاح إجراء أول عملية زراعة قوقعة لطفلة بجنوب سيناء

أول عملية زراعة قوقعة بجنوب سيناء
أول عملية زراعة قوقعة بجنوب سيناء
أ ش أ

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية نجاح إجراء أول عملية زراعة قوقعة لطفلة بمحافظة جنوب سيناء داخل إحدى منشآت الهيئة الصحية وهي مستشفى شرم الشيخ الدولى، وذلك في إنجاز طبي جديد يُضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة لفرع الهيئة بالمحافظة، ويجسد التوسع المستمر في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة داخل محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال رئيس الهيئة المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل الدكتور أحمد السبكي، في بيان اليوم الأحد، إن إجراء أول عملية زراعة قوقعة بجنوب سيناء يمثل خطوة نوعية في مسيرة تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة، ويعكس نجاح الهيئة في توطين التدخلات الجراحية الدقيقة داخل المحافظات؛ بما يضمن حصول المواطنين على أحدث الخدمات العلاجية بالقرب من محل إقامتهم، دون الحاجة إلى الانتقال لمحافظات أخرى.

وأضاف "أن تكلفة إجراء عملية زراعة القوقعة خارج منظومة التأمين الصحي الشامل قد تصل إلى مليون جنيه، بينما لا يتحمل المنتفع داخل المنظومة سوى 482 جنيهًا فقط مقابل الإقامة والرعاية الطبية المتكاملة، بما يشمل جميع الخدمات العلاجية اللازمة، وهو ما يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وإتاحة أحدث التقنيات العلاجية وفق أعلى معايير الجودة".

وتابع "أن نجاح إجراء أول عملية زراعة قوقعة بجنوب سيناء يؤكد ما تشهده منشآت الهيئة بالمحافظة من تطور كبير في الإمكانات الطبية والبنية التحتية، إلى جانب جاهزية الكوادر الطبية المدربة، بما يدعم استراتيجية الهيئة للتوسع في تقديم الخدمات الطبية فائقة التخصص داخل مختلف المحافظات".

وأوضح أن خدمة زراعة القوقعة تُجرى حاليًا داخل عدد من محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، ويأتي انضمام جنوب سيناء إلى هذه المحافظات ليعزز جهود الهيئة في تحقيق العدالة الصحية، وضمان وصول الخدمات الجراحية المتقدمة إلى جميع المواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، خاصة للأطفال الذين يعانون من فقدان السمع.

وأكد رئيس الهيئة استمرار العمل على تطوير الخدمات الطبية الدقيقة والتوسع في إدخال تخصصات جديدة داخل منشآت الهيئة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء منظومة صحية حديثة ومستدامة، ترتكز على الجودة والكفاءة، وتحقق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.

ويُعد هذا الإنجاز إضافة جديدة لسلسلة النجاحات التي يحققها فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، ويعكس ما تشهده المحافظة من تطور متواصل في مستوى الخدمات الصحية، بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل، ويؤكد قدرتها على تقديم خدمات علاجية متقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية.

في السياق، أوضحت هيئة الرعاية الصحية أن أول عملية زراعة قوقعة بجنوب سيناء أُجريت بنجاح على يد فريق طبي متميز تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالخالق استشاري جراحات الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة، وبمشاركة الدكتور عمر محجوب طبيب مقيم الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور اسماعيل عبد الجواد استشارى التخدير، برعاية الدكتورة فاطمة الحسينى استشارى جراحات الأنف والاذن والحنجرة رئيس قسم الأنف والاذن والحنجرة بمستشفى شرم الشيخ الدولى، وبمعاونة فريق التمريض بقيادة محمد أبوزيد و أحمد إبراهيم قاسم، وذلك باستخدام أحدث التقنيات الطبية ووفق البروتوكولات العلاجية المعتمدة، بما يضمن أعلى معدلات الجودة والأمان للمريضة.

نجاح أول عملية زراعة قوقعة جنوب سيناء

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