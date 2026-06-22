حصاد السياحة والآثار في أسبوع| اكتشافات آثرية جديدة بـ المنيا والواحات البحرية

شهدت وزارة السياحة والآثار العديد من التحركات الايجابية نحو دعم الملفات الهامة الخاصة بالقطاع، على مدار الأسبوع نحصر أبرزها في السطور القادمة.

لقاء البنك الدولي

شهدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا رفيع المستوى لمناقشة الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، حضره كل من وزراء الاستثمار والتجارة الخارجية، والسياحة والآثار، والصناعة، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل، وعدد من ممثلي الوزارات المعنية، إلى جانب وفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي.

مبادرة تعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية

أطلق وزيرا السياحة والآثار، والعمل، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، مبادرة تعاون بين وزارة العمل والاتحاد المصري للغرف السياحية، لتنظيم إجراءات استصدار تراخيص عمل الأجانب بالمنشآت السياحية. كما شارك الوزيران في المؤتمر الصحفي الذي نظمه الاتحاد المصري للغرف السياحية، عقب مراسم إطلاق المبادرة.

“مصر-أوزبكستان”

شارك وزير السياحة والآثار، في الفعالية التي نظمتها سفارة أوزبكستان بالقاهرة، تحت عنوان "مصر- أوزبكستان.. حوار الحضارات والتراث"، وذلك بالمتحف المصري الكبير، بحضور وزير خارجية أوزبكستان، والرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير.

لقاء رئيس وزراء صربيا

التقى وزير السياحة والآثار، برئيس مجلس وزراء صربيا، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال زيارته إلى جمهورية مصر العربية.

ندوة غرفة التجارة الأمريكية

أستّضيف وزير السياحة والآثار، كضيف شرف ومُتحدث رئيسي في الندوة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية في مصر لأعضائها، حيث قدم الوزير عرضاً تقديمياً استعرض خلاله استراتيجية ورؤية الوزارة الحالية لتطوير القطاع، وتطرق في الحديث إلى جهود الوزارة في مجال الاستدامة، كما استعرض جهود الوزارة لتطوير التجربة السياحية في مصر.

كشف أثري بجبل الطير بالمنيا

كشفت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، خلال أعمال الحفائر بمنطقة جبل الطير بمحافظة المنيا، عن مقبرتين ترجعان إلى العصر العتيق، إلى جانب عدد من الدفنات التي تعود إلى عصور ما قبل الأسرات والعصر المتأخر.

كما تم الكشف عن عدد من الدفنات الآدمية الفردية والجماعية، عُثر على بعضها داخل بقايا توابيت خشبية متحللة، ويرجح تأريخها إلى العصر المتأخر، وهو ما يؤكد استمرارية استخدام المنطقة كجبانة عبر عصور تاريخية متعاقبة.

وجاري العمل بالموقع للكشف عن المزيد من أسراره.

كشف في معبد القصر القديم

كشفت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، والعاملة بموقع القصر القديم بقرية القصر في الواحات البحرية، عن أجزاء جديدة من معبد القصر القديم، الذي يرجع تاريخه إلى عصر الأسرة السادسة والعشرين، وذلك خلال موسم حفائرها الجاري بالموقع.

كما نجحت البعثة في الكشف عن عناصر معمارية جديدة من المعبد، من بينها بقايا حجرة مشيدة من الحجر الرملي، وعدد من الكتل الحجرية المنقوشة التي تحمل أسماء وألقاب الملك بسماتيك الأول، فضلًا عن مجموعة من القطع الأثرية التي تسهم في استكمال فهم التخطيط المعماري للمعبد وتاريخه.

بوابات دخول إلكترونية جديدة بسقارة

في ضوء تنفيذ استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي، ووفقًا لتوجيهات وزير السياحة والآثار، تم الانتهاء من تركيب وتشغيل عدد أخر من البوابات الإلكترونية لزيارة منطقة سقارة الأثرية، بالإضافة إلى تركيب وتشغيل ماكينة للحجز الذاتي لتذاكر زيارة مقابر كل من توت عنخ آمون، سيتي الأول ورمسيس الخامس والسادس بوادي الملوك بالأقصر.

يسهم تركيب هذه البوابات في إحكام الرقابة وتنظيم حركة دخول الزائرين إلى المناطق الأثرية، بالإضافة إلى تحسين تجربة الزائرين وتسهيل الزيارة. كما تعمل ماكينات الحجز الذاتي لهذه المقابر على توفير الوقت والجهد للزائر من خلال إتاحة شراء التذاكر بنفسه داخل المنطقة الأثرية مباشرة، وتجنبه الانتقال إلى شباك التذاكر البعيدة عن موقع المقابر.