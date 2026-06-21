هل نسيان سبحان ربي الأعلي في السجود يبطل الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من إحدى المتابعات حول حكم نسيان تسبيح السجود أثناء الصلاة، والانتقال مباشرة إلى الدعاء.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح له، أن الصلاة صحيحة، مشيرًا إلى أن التسبيح في السجود ليس ركنًا من أركان الصلاة، وإنما من سننها.

هيئة السجود في الصلاة

وأضاف أن الركن الأساسي في السجود هو هيئة السجود والاطمئنان فيه، أما الذكر فمستحب، وبالتالي فإن نسيانه لا يُبطل الصلاة، ولا يؤثر على صحتها.

وأشار إلى أن الأصل في السجود أن يبدأ المصلي بالتسبيح مثل «سبحان ربي الأعلى»، ثم يدعو بعد ذلك بما شاء من الأدعية.

في سياق آخر، أوضح معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مبينًا أن الله سبحانه وتعالى أخبر في القرآن الكريم: «إن الله وملائكته يصلون على النبي»، وأن صلاة الله على نبيه تعني رفع منزلته وإعلاء مقامه في عليين، وإظهار فضله بين الخلق، ومنحه المقام المحمود والشفاعة.

وأضاف أن صلاة الملائكة على النبي تكون بالدعاء له بالرحمة والبركة، أما صلاة المؤمنين عليه فهي امتثال لأمر الله تعالى وتعظيم لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن هذا الذكر يعود نفعه على العبد نفسه برفع الدرجات ومضاعفة الأجر.

واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من صلى عليّ صلاة صلى الله عليه بها عشرًا»، مشيرًا إلى عظيم فضل هذا الذكر ومكانته.