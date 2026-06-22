وكيل إفريقية النواب: مصر تقود جهود استقرار السودان.. والعلمين منصة دولية لدعم الحل السياسي

أكد النائب محمد سليم،وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن استضافة مدينة العلمين للاجتماع المصري التركي الأمريكي بشأن السودان دلالة على الثقة الدولية في الدور المصري المحوري وقدرته على قيادة الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار في السودان ودعم مؤسسات الدولة الوطنية.

وأضاف أن المباحثات الثلاثية تمثل فرصة مهمة لكسر حالة الجمود السياسي، وتوحيد المسارات الإقليمية والدولية نحو تسوية شاملة للأزمة السودانية، مشيرا إلى أن مصر هي الدولة الأكثر قدرة على فهم تعقيدات المشهد السوداني بحكم الروابط التاريخية والجغرافية والمصالح المشتركة بين البلدين.



وأوضح أن القاهرة تواصل تحركاتها الدبلوماسية المكثفة للحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، ودعم الحلول السياسية التي تحقق تطلعات الشعب السوداني، بعيدا عن التدخلات التي تؤدي إلى إطالة أمد الأزمة.

وأشار النائب محمد سليم، إلى أن استضافة العلمين لهذه المباحثات المهمة تؤكد مكانة مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة، وقدرتها على جمع الأطراف الفاعلة على طاولة الحوار للوصول إلى توافقات تسهم في إنهاء معاناة الشعب السوداني وتهيئة الظروف المناسبة لإعادة الإعمار والتنمية.