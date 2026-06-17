فارس حسني: العلمين الجديدة.. مدينة المستقبل التي تضع مصر على خريطة المدن العالمية

أكد فارس حسني، الأمين العام لنقابة السياحيين، أن مدينة العلمين الجديدة نجحت في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المدن الحديثة في مصر والمنطقة، بفضل ما تتمتع به من مقومات عمرانية وسياحية واستثمارية متطورة تجعلها قادرة على منافسة أشهر المدن العالمية.

أحدث أساليب التخطيط

وأوضح حسني، خلال استضافته في برنامج "أنا وهو وهي" مع الإعلامي شريف بديع والإعلامية سارة سامي على قناة صدى البلد، أن العلمين الجديدة ليست مشروعًا مخصصًا لفئة معينة، بل مدينة متكاملة تستقبل جميع المصريين والزوار من مختلف أنحاء العالم، وتوفر نموذجًا متقدمًا للحياة العصرية يعتمد على أحدث أساليب التخطيط والبنية التحتية والتكنولوجيا.

وأشار إلى أن مبادرة "العلمين والعالم علمين" جاءت بهدف تسليط الضوء على الأبعاد التاريخية والحضارية للمدينة، وإبراز مكانتها الفريدة التي تجمع بين الإرث التاريخي والتنمية الحديثة، فضلًا عن موقعها المميز على الساحل الشمالي.

وجهة عالمية واعدة

وأضاف أن العلمين شهدت تحولًا استثنائيًا؛ فبعد أن ارتبط اسمها بمعارك الحرب العالمية الثانية، أصبحت منذ عام 2018 نموذجًا لمدن الجيل الجديد، ورمزًا للتنمية العمرانية والسياحية والاستثمارية التي تشهدها مصر، ما جعلها وجهة عالمية واعدة تستقطب الاهتمام المحلي والدولي.