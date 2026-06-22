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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الحياة بجانب النيل.. متحف شرم الشيخ يطلق أولى فعاليات برنامجه الصيفي

متحف شرم الشيخ
متحف شرم الشيخ
ايمن محمد

أطلق متحف شرم الشيخ أولى فعاليات برنامجه الصيفي «Pop-Up مصر القديمة» تحت عنوان «الحياة بجانب النيل»، بمشاركة مجموعة من الأطفال في تجربة تعليمية تفاعلية تهدف إلى تعريفهم بأهمية نهر النيل في حياة المصري القديم، ودوره المحوري في نشأة الحضارة المصرية وتطورها عبر العصور.

وقال محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، إن الفعالية بدأت بشرح مبسط تناول مظاهر الحياة على ضفاف نهر النيل، وكيف اعتمد المصري القديم عليه في الزراعة والصيد والتنقل، باعتباره شريان الحياة وأحد أهم مقومات الاستقرار والازدهار في مصر القديمة.

وأضاف أن الأطفال شاركوا في تنفيذ أولى صفحات كتابهم التفاعلي (Pop-Up Book)، من خلال تلوين وقص وتركيب عناصر المشهد، في إطار يجمع بين التعلم بالممارسة وتنمية المهارات الإبداعية والفنية، بما يسهم في ترسيخ المعلومات بطريقة ممتعة وجاذبة.

وأوضح أن الورشة تضمنت مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية والحوارية التي أتاحت للأطفال فرصة استكشاف البيئة المصرية والتعرف على تفاصيل الحياة اليومية للمصريين القدماء بأسلوب مبسط يتناسب مع أعمارهم، ويعزز ارتباطهم بتاريخهم وتراثهم الحضاري.

وأكد مدير المتحف أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة من الورش التعليمية المتتابعة التي ينظمها المتحف خلال موسم الصيف، بهدف إعداد كتاب تفاعلي متكامل عن الحياة اليومية في مصر القديمة. ويشارك الأطفال في تنفيذ صفحات الكتاب بأنفسهم، خطوةً بخطوة، على مدار البرنامج، بما يرسخ لديهم قيم التعلم والإبداع ويعزز وعيهم بالحضارة المصرية العريقة.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص متحف شرم الشيخ على تقديم برامج ثقافية وتعليمية مبتكرة تستهدف النشء، وتسهم في تنمية معارفهم التاريخية والأثرية بأساليب تفاعلية تجمع بين المتعة والفائدة، بما يدعم جهود نشر الوعي بالتراث المصري بين الأجيال الجديدة.

جنوب سيناء شرم الشيخ متحف النيل الحياة

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