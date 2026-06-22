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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القاهرة: تحسين الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات أولوية قصوى

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية بالمركز التكنولوجي الذي يخدم مجمع أحياء شبرا والساحل والشرابية وروض الفرج، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من انتظام سير العمل وسرعة إنجاز الطلبات.


رافق المحافظ خلال الجولة اللواء عمر الشافعي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، وعدد من قيادات المحافظة.

وخلال الجولة، شدد محافظ القاهرة على أهمية حسن استقبال المواطنين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، مؤكدًا أن الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المواطن فى تلقى الخدمة يأتى في مقدمة أولويات الدولة،  كما وجه العاملين بالمركز بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين ومتابعة إجراءات حلها وفقًا للقانون، مع العمل على تذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء الحصول على الخدمات.

محافظ القاهرة 

والتقى محافظ القاهرة خلال تفقده للمركز بعدد من المواطنين المتواجدين ، حيث استمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة، واطمأن على سرعة إنجاز طلباتهم، مؤكدًا على حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبيتها في إطار الإمكانات المتاحة والقوانين المنظمة.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر أن المراكز التكنولوجية تمثل أحد أهم أدوات تطوير الخدمات الحكومية وتحقيق التحول الرقمى، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن تقديم الخدمة ورفع مستوى رضا المواطنين.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة المركز التكنولوجي

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