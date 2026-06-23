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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حاول ينصب على فتاة.. القبض على شخص انتحل صفة موظف خدمة عملاء

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضررت خلاله صاحبة الحساب من قيام أحد الأشخاص بمحاولة النصب عليها منتحلاً صفة موظف خدمة عملاء إحدى شركات الإتصالات.

وبالفحص تم تحديد الشاكية (طالبة - مقيمة ببورسعيد) وبسؤالها قررت بتعرضها لواقعة شروع فى النصب والإحتيال من قِبل أحد الأشخاص حيث قام بالإتصال بها منتحلاً صفة موظف خدمة عملاء إحدى شركات الإتصالات وإدعى أنه مُكلف بتحديث بياناتها ، إلا أنها رفضت إستكمال المكالمة الهاتفية معه ولم تمنحه أية بيانات .

وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا)، وبمواجهته أقر بممارسته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال صفة موظفى خدمة عملاء إحدى شركات الإتصالات، وضُبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى – 2 شريحة هاتف محمول).. وتبين ارتكابه عدد (4) وقائع أخرى بذات الأسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق .

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى موظف خدمة عملاء

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