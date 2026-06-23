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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تفوز باستضافة كأس العالم الأفريقية للكورف بول الشاطئية

IKF Beach Korfball World Cup Africa 2026
IKF Beach Korfball World Cup Africa 2026
محمد سمير

أعلن الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية برئاسة أحمد البكري فوز  مصر  بحق تنظيم بطولة IKF Beach Korfball World Cup Africa 2026، بعد اعتمادها رسميًا من الاتحاد الدولي للكورف بول.

وتكتسب هذه الاستضافة أهمية خاصة، إذ تعد مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تحظى بشرف تنظيم البطولة، التي ارتبطت على مدار نسخها السابقة بإقامتها في دول أوروبية، في خطوة تؤكد الثقة الدولية الكبيرة في القدرات التنظيمية المصرية والإمكانات التي تمتلكها لاستضافة كبرى المنافسات الرياضية.

يأتي هذا الإنجاز تتويجًا للجهود التي يبذلها الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية في نشر وتطوير رياضة الكورف بول داخل مصر والقارة الإفريقية، والعمل على تعزيز حضورها بين مختلف الفئات، بما يواكب رؤية الدولة في دعم الألعاب غير التقليدية وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية.

وأكد أحمد البكري، رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، أن استضافة البطولة تمثل محطة تاريخية للعبة في المنطقة، وفرصة لتسليط الضوء على قدرات مصر التنظيمية والسياحية والرياضية أمام العالم، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيعمل على تقديم نسخة استثنائية تليق باسم مصر ومكانتها.

وتوجه الاتحاد بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الشباب والرياضة على دعمها المستمر، وإلى معالي وزير الشباب والرياضة لحرصه الدائم على مساندة الاتحادات الرياضية وتمكينها من استضافة وتنظيم البطولات الدولية، بما يعزز من مكانة مصر كوجهة رائدة للرياضة على المستويين الإقليمي والعالمي.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة مشاركة واسعة من المنتخبات الإفريقية، في حدث يمثل نقطة انطلاق جديدة للعبة الكورف بول في الشرق الأوسط وإفريقيا، ويعزز من حضور مصر كمركز رئيسي لاستضافة البطولات الدولية.

كأس العالم مصر كورف بول الشاطئية كأس العالم الإفريقية للكورف بول

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