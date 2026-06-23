نتائج مباريات كأس العالم اليوم الثلاثاء.. والمتبقية الليلة

شهدت منافسات بطولة كأس العالم 2026، اليوم الثلاثاء 23 يونيو، يومًا كرويًا حافلًا بالإثارة والمتعة، مع إقامة عدد من المواجهات القوية التي جمعت منتخبات عربية وعالمية بارزة، وأسفرت عن نتائج مؤثرة في سباق التأهل لدور الـ32.

نتائج مباريات اليوم الثلاثاء

حقق منتخب الأرجنتين فوزًا مهمًا على النمسا بنتيجة 2-0، مساء أمس، الإثنين، في لقاء تألق خلاله ليونيل ميسي بتسجيله هدفي المباراة، ليواصل تصدر المشهد التهديفي في البطولة برصيد 5 أهداف حتى الآن.

وفي مواجهة أخرى، واصل منتخب فرنسا عروضه القوية بعدما حقق فوزًا كبيرًا على العراق بنتيجة 3-0، ليؤكد أحقيته بالتأهل ومنافسة الكبار في المونديال.

كما حسم منتخب النرويج مواجهة مثيرة أمام السنغال لصالحه بنتيجة 3-2، في مباراة قوية شهدت تقلبات عديدة حتى الدقائق الأخيرة.

وفي اللقاء العربي، تمكن منتخب الجزائر من تحقيق الفوز على الأردن بنتيجة 2-1، في مباراة اتسمت بالندية والإثارة حتى صافرة النهاية.

المباريات المتبقية لليلة

البرتغال ضد أوزبكستان 8:00 مساءً

إنجلترا ضد غانا 11:00 مساءً

وتشهد نسخة كأس العالم 2026 مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، ما جعل المنافسة أكثر اشتعالًا في دور المجموعات، في ظل سعي جميع المنتخبات لحسم التأهل المبكر إلى دور الـ32 وتجنب الحسابات المعقدة في الجولات الأخيرة.