تراجع بورصة عمان في ختام تعاملات اليوم.. وحجم التداولات 8.1 مليون دينار

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بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، نحو 8.1 مليون دينار، بما يعادل حوالي 11.4 مليون دولار، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 3 ملايين سهم، نُفذت من خلال 3222 عقداً.

وعلى مستوى الأسعار، تراجع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى مستوى 3900 نقطة، بانخفاض نسبته 1.19%.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة وعددها 88 شركة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت النتائج ارتفاع أسعار أسهم 24 شركة، مقابل انخفاض أسعار أسهم 40 شركة، فيما استقرت أسعار البقية.

وعلى المستوى القطاعي، تراجع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 1.35%، كما انخفض قطاع المالي بنسبة 1.13%، وتراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.74%.