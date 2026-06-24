محافظ الوادي الجديد تبحث إنشاء أول مدرسة خاصة دولية

في إطار جهود المحافظة الرامية نحو تطوير قطاع التعليم والتوسع في إنشاء المدارس الدولية لخدمة أبناء المحافظة، التقت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، وفد شركة التحالف المصري للتعليم برئاسة العقيد عمرو السعيد ممثلًا عن الشركة، بحضور المهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، والمهندسة أسماء بصيط، مدير فرع هيئة التعليمية بالمحافظة.

وصرّحت محافظ الوادي الجديد بأنّه جار التنسيق واستكمال إجراءات ترخيص إنشاء أول مدرسة خاصة دولية بالمحافظة (ناشونال وإنترناشونال) تشمل جميع المراحل التعليمية؛ لخدمة أبناء المحافظة واستيعاب الإقبال المتزايد، في إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بالمنظومة التعليمية وتوفير تعليم متميز لأبناء المحافظات الحدودية، وتقديم خدمات تعليمية تواكب متطلبات سوق العمل العالمي.

ووجّهت المحافظ بسرعة استكمال الإجراءات المطلوبة وتذليل العقبات، بما يسمح ببدء الإجراءات التنفيذية والإنشائية؛ لدخول المدرسة الخدمة في أقرب وقت ممكن. من جانبه، نقل السعيد تحيات الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة التحالف المصري للتعليم لمحافظ الوادي الجديد، وتقديره لحُسن التعاون وجهود المحافظة الداعمة لإنجاح المشروع.