مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتفقد لجان امتحان الأحياء للقسم العلمي بلجنة فتيات أبوخروع بمدينة أبوصوير

تفقد الدكتور أحمد بيومي، مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الأربعاء ، سير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي بعدد من لجنة معهد فتيات أبوخروع التابعة لإدارة أبوصوير التعليمية الأزهرية، وذلك تزامنًا مع أداء الطلاب امتحان مادة الأحياء.



وخلال متابعته، اطمأن رئيس المنطقة على انتظام أعمال اللجان وتوفير الأجواء الملائمة للطالبات، مؤكدًا على استمرار المتابعة اليومية لجميع لجان الثانوية الأزهرية بمختلف الإدارات التعليمية، مع الالتزام بالتعليمات المنظمة للامتحانات.

اطمأن على انتظام العملية الامتحانية، والتزام القائمين على أعمال اللجان بالتعليمات والضوابط المقررة.