كشفت وكالة رويترز عن مصدر بوجود خطط جارية لعقد محادثات مصالحة إقليمية منفصلة بين إيران ودول الخليج، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

قال نادر رونج، عضو الجمعية الصينية لدراسات الشرق الأوسط، إن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب واستعادة السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يمثل إشارة إيجابية للأسواق العالمية، وكذلك للنمو الاقتصادي العالمي.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو شهاب، على قناة إكسترا نيوز، أن شأن ذلك أن يضمن العبور الطبيعي والآمن عبر مضيق هرمز، كما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط والطاقة، إضافة إلى الحد من الضغوط المالية التي تتحملها مختلف الدول.

وأوضح أنه بالنسبة لإيران، فإن رفع العقوبات عنها وعودتها إلى التجارة والأسواق العالمية قد يتيح لها زيادة إنتاج النفط، وهو ما يمكن أن يسهم في تعزيز استقرار إمدادات الطاقة على مستوى العالم، وفقًا لتوقعات المحللين والمراقبين، فإن استئناف إنتاج النفط إلى مستوياته السابقة وعودة حركة التجارة العالمية إلى طبيعتها قد يحتاجان إلى عدة أشهر.

وأكد أنه في الوقت نفسه، فإن المؤشرات الحالية تمثل بوادر إيجابية بالنسبة للنمو الاقتصادي العالمي، خاصة بعد إعادة فتح مضيق هرمز باعتباره شريانًا مهمًا للتجارة العالمية، ومع مرور مزيد من الوقت، يمكن أن يستعيد الاقتصاد العالمي تدريجيًا حيويته ونشاطه.