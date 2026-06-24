استمرار البرامج التدريبية لمركز التوحد والإعاقات الذهنية دعمًا لذوي الهمم بالوادي الجديد

تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة وحنان مجدي محافظ الوادي الجديد وبتوجيهات محمد فكري يونس مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد ، تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد تنفيذ البرامج التدريبية بمركز التوحد والإعاقات الذهنية، التابع للإدارة المركزية للتنمية الرياضية – الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، وذلك يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع، في إطار خطة مستمرة لدعم وتمكين ذوي الهمم.

ويأتي تنفيذ هذه البرامج في ضوء اهتمام الدولة برعاية ذوي الهمم، خاصة من فئة التوحد والإعاقات الذهنية، من خلال تقديم تدريبات متخصصة تسهم في تنمية المهارات البدنية والاجتماعية، وتوفر بيئة آمنة ومحفزة تساعد على الاندماج والمشاركة الإيجابية.

وتؤكد المديرية استمرار جهودها في دعم هذه الفئات، عبر تنفيذ برامج نوعية تتيح الفرصة لاكتشاف القدرات وتعزيز الثقة بالنفس.