جولات تفقدية مفاجئة لمدير عام أوقاف الوادي الجديد لمتابعة سير العمل بإدارتي المنيرة وبولاق

أجرى فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام مديرية أوقاف الوادي الجديد، سلسلة من الجولات المرورية التفقدية المفاجئة، وشملت مقر إدارة أوقاف المنيرة ومقر إدارة أوقاف بولاق، بالإضافة إلى المرور الميداني الشامل على عدد كبير من المساجد التابعة للإدارتين.

يأتي ذلك ​في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والدؤوبة التي تنتهجها وزارة الأوقاف لضبط الأداء الدعوي وتطوير منظومة العمل الإداري والوقوف على الانضباط على أرض الواقع.

​استهلت الجولات بزيارة مقار الإدارات الفرعية وتفقد المكاتب والأقسام المختلفة بكافة التخصصات، حيث حرص فضيلته على الاطلاع الدقيق على سجلات ودفاتر الحضور والانصراف للتحقق من التزام الموظفين بمواعيد العمل الرسمية وتواجد كل عنصر في محله وتأدية المهام الموكلة إليهم بكل دقة، وناقش آليات العمل اليومية وتبسيط الإجراءات الإدارية لتذليل أي عقبات تواجه سير المعاملات اليومية للمواطنين والأئمة على حد سواء، مؤكداً على أهمية ترسيخ الانضباط الإداري داخل أروقة الإدارات وتيسير المعاملات بما يخدم الصالح العام.

​وامتدت الجولات التفقدية لتشمل المرور الميداني الواسع والمنظم على المساجد في تلك المناطق، حيث تابع فضيلته مدى التزام الأئمة بالتواجد في مساجدهم وأداء الدروس الدعوية والمنهجية المقررة، والإشراف المباشر على مكاتب تحفيظ القرآن الكريم، مع التشديد الصارم على الالتزام التام بالزي الأزهري الكامل والمظهر المهيب والمشرف لرجال الدعوة، كما تفقد فضيلته جهود العمال في منظومة النظافة الشاملة والمستمرة داخل المساجد وخارجها لضمان جاهزية بيوت الله عز وجل واستقبال المصلين في أبهى صورة تليق بمكانتها.

​وفي سياق متصل، أولى مدير عام المديرية اهتماماً كبيراً خلال جولته بالتفقد الدقيق والمباشر للحالة الإنشائية والمعمارية لبعض المساجد التي تقام بها أعمال إحلال وتجديد أو صيانة وترميم، للوقوف على معدلات التنفيذ وضمان سير العمل الإنشائي بانتظام، وحرص على رصد أي نواقص أو متطلبات تحتاجها المساجد لرفعها فوراً للمديرية واتخاذ اللازم بشأنها لتذليل كافة المعوقات وتوفير الدعم الكامل لها.

​وفي ختام الجولات الموسعة، شدد فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح على عدم التهاون أو التقصير مع أي إهمال يمس خدمة بيوت الله عز وجل، مؤكداً أن الجزاء سيكون رادعاً وحاسماً للمقصرين، وفي المقابل سيتم تكريم المتميزين والمخلصين في أداء واجبهم الدعوي والإداري تقديراً لجهودهم في خدمة المساجد وعمارتها وخدمة الوطن والدعوة.