أحمد موسى يهاجم التصريحات الإسرائيلية بشأن مصر: لا أحد يستطيع المساس بأرضنا

علق الإعلامي أحمد موسى على تصريحات صدرت عن أحد السياسيين الإسرائيليين تحدث فيها عن احتمالات اندلاع حرب مع مصر، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمتلك من القوة والإمكانات ما يجعلها قادرة على حماية أراضيها، مشددًا على أن السيادة المصرية خط أحمر لا يمكن المساس به.

وخلال تقديمه برنامج “على مسؤوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أكد موسى أن مصر لن تسمح بأي تهديد يمس أمنها القومي، قائلاً إن أرض مصر محفوظة وقادرة على الدفاع عنها، مضيفًا أن الحديث عن تهجير الفلسطينيين أو فرض واقع جديد على المنطقة أمر مرفوض ولن يتحقق.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يواصل التمسك بأرضه رغم ما يتعرض له من ظروف صعبة، مؤكدًا أن الفلسطينيين يدافعون عن وطنهم ولن يقبلوا بمغادرته، متسائلًا عن أسباب إعادة طرح قضية التهجير مرة أخرى في ظل الرفض الفلسطيني والعربي الواضح لهذه المخططات.

ووجه الإعلامي انتقادات حادة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرًا أن السياسات التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة أدت إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، واتهم نتنياهو بمواصلة الحرب وتنفيذ ممارسات وصفها بأنها جرائم ضد المدنيين الفلسطينيين.

كما تطرق أحمد موسى إلى التطورات الجارية على الساحة اللبنانية، مشيرًا إلى التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بالبقاء في مناطق جنوب لبنان، معتبرًا أن مثل هذه المواقف لا تعكس رغبة حقيقية في تحقيق السلام، بل تؤدي إلى زيادة حدة التوتر وإشعال المزيد من الصراعات في المنطقة.

وشدد موسى في ختام حديثه على أن المنطقة تحتاج إلى حلول سياسية تضمن الاستقرار وتحفظ حقوق الشعوب، مؤكدًا أن مصر ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة الرافضة لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بأمنها القومي.