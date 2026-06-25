إصابة شخصين في تصادم سيارتي نقل ثقيل بالطريق الدولي بغرب الإسكندرية

أصيب شخصان، مساء الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل ثقيل على الطريق الدولي القديم بمنطقة وادي القمر غرب الإسكندرية، ما أدى إلى توقف جزئي في حركة المرور لحين رفع آثار الحادث.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بوقوع تصادم بين سيارتين نقل ثقيل بالطريق الدولي القديم، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين إصابة شخصين بإصابات متنوعة نتيجة قوة التصادم، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لهما في موقع الحادث، قبل نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كما دفعت الجهات المختصة بالأوناش والمعدات اللازمة لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالحادث، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب وملابسات التصادم.