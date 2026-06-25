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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تشارك في احتفال اليوم الوطني الكندي

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شاركت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، مساء أمس، في الاحتفال الذي نظمته سفارة كندا بالقاهرة بمناسبة اليوم الوطني الكندي، وذلك تلبيةً للدعوة الكريمة من أولريك شانون السفير الكندي لدى جمهورية مصر العربية، وبحضور عدد من السفراء والدبلوماسيين والشخصيات العامة وممثلي الجهات المختلفة.

وأعربت المحافظ عن خالص التهاني وأطيب التمنيات إلى حكومة وشعب كندا بهذه المناسبة الوطنية، مؤكدةً عمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين المحافظة والجانب الكندي، وما تشهده من تعاون مثمر في العديد من المجالات التنموية والبيئية والمجتمعية.

وأشادت المحافظ بالدور الذي تقوم به سفارة كندا والصندوق الكندي للمبادرات المحلية في دعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظة، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات التي أسهمت في الحفاظ على التراث الإنساني والبيئي، ودعم الصناعات والحرف التقليدية، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز الوعي البيئي والمناخي.

كما استعرضت نماذج من أوجه التعاون المشترك، من بينها مشروع واحة الداخلة الأثري والواحة الذهبية بمركز باريس ومشروع CEMARP للتنمية الزراعية وإدارة الموارد، إلى جانب مبادرات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والشباب بمراكز المحافظة المختلفة.

وعبرت المحافظ عن تقديرها للدعم الكندي المتواصل للمجتمعات المحلية، معربةً عن تطلعها إلى توسيع آفاق التعاون خلال الفترة المقبلة بما يحقق المزيد من النجاحات المشتركة ويخدم أهداف التنمية المستدامة، متمنيةً لكندا وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.

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