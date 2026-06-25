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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة للتبرع بالدم بمجمع المصالح الحكومية بالوادي الجديد الأربعاء المقبل

مركز الخارجة
مركز الخارجة
منصور ابوالعلمين

تنظم الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، حملة موسعة للتبرع بالدم داخل مجمع المصالح الحكومية بمدينة الخارجة، يوم الأربعاء المقبل، وذلك تحت رعاية حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وبمتابعة اللواء مهندس ياسر كمال الدين محمد رئيس مركز ومدينة الخارجة، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي.

وتُقام الحملة تحت شعار «قطرة دم تساوي حياة»، في إطار دعم جهود الدولة الرامية إلى تعزيز ثقافة التبرع بالدم وترسيخ قيم التكافل والتضامن المجتمعي، إلى جانب المساهمة في توفير احتياطي آمن من أكياس الدم بمختلف الفصائل لخدمة المرضى والمصابين بالمستشفيات والمنشآت الصحية على مستوى المحافظة.

وأكدت الوحدة المحلية أن الحملة تستهدف تشجيع المواطنين والعاملين بالجهاز الإداري على المشاركة الإيجابية في هذا العمل الإنساني النبيل، الذي يُعد أحد أهم صور العطاء المجتمعي، لما يمثله من فرصة حقيقية لإنقاذ حياة المرضى والمحتاجين إلى نقل الدم في الحالات الطارئة والعمليات الجراحية المختلفة.

ومن المقرر أن تتواجد الفرق الطبية التابعة لمديرية الشؤون الصحية داخل مقر مجمع المصالح الحكومية بالخارجة لاستقبال المتبرعين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من توافر شروط التبرع، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الصحية والتنظيمية لضمان سلامة المتبرعين وجودة وحدات الدم التي يتم جمعها.

ودعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة جميع المواطنين، خاصة فئة الشباب والعاملين بالمصالح الحكومية، إلى المشاركة الفعالة في الحملة، مؤكدة أن التبرع بالدم لا يستغرق سوى دقائق معدودة لكنه قد يكون سببًا في إنقاذ حياة إنسان ومنحه فرصة جديدة للحياة.

وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية والصحية التي تشهدها محافظة الوادي الجديد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم القطاع الصحي وتعزيز المشاركة المجتمعية في المبادرات الإنسانية، بما يسهم في رفع الوعي بأهمية التبرع بالدم وتوفير الاحتياجات اللازمة للمنظومة الصحية بالمحافظة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد حملة تبرع

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