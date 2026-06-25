حادث مأساوي.. سائق ميكروباص يصدم أسرة كاملة بكورنيش المعصرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالاصطدام بعدد من الأشخاص أثناء توقفهم بكورنيش النيل بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة ولاذ بالفرار.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بالقاهرة بوقوع حادث تصادم ومصابين بدائرة قسم شرطة المعصرة، حيث تبين أنه حال سير قائد سيارة "ميكروباص" إصطدم بكلٍ من (أحد الأشخاص "بالمعاش" توفى متأثراً بإصابته - زوجته مصابة بكدمات وسحجات متفرقه – أحفادهما "طالبة سن 8 سنوات" توفيت متأثره بإصابتها، شقيقها سن 4 سنوات "مصاب بكسور وكدمات متفرقة") حال توقفهم بالمنطقة المشار إليها وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.





أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص وقائدها (سائق – مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبة خشية تعدى الأهالى عليه.





تم التحفظ على السيارة "الميكروباص".. واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.