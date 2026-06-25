قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يشهد فعاليات احتفال وزارة الخارجية المصرية بمرور مائتي عام على تأسيسها| صور
شهادة مسئول الشئون القانونية تكشف مفاجأة في قضية رشوة وزارة البيئة
في مئويتها الثانية.. مدبولي: الخارجية المصرية تدخل قرنها الثالث مستندة إلى تاريخ مجيد ودور وطني راسخ
تحويل الهواء إلى مياه.. باحث مصري يبتكر جهازًا لاستخلاص المياه من الرطوبة
فرق البحث والإنقاذ الأمريكية تتجه إلى فنزويلا
حالة الطقس غدا الجمعة.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا
أول تعليق من طبيبة الأسنان بعد الاعتداء عليها داخل أحد المراكز بشبرا الخيمة
الذهب خسر 1280 جنيهًا في شهر.. سعر عيار 21 الآن
ممداني: كأس العالم يحقق أكثر من الإيرادات الكافية
انخفاضات تضرب أسعار السلع اليوم.. تراجع كبير للمكرونة والسكر والدقيق وارتفاع البيض
بسبب فيروس إيبولا.. السعودية تحظر دخول مواطني ثلاثة دول أفريقية
مصطفى قمر : يهمني بعد رحيلي الجمهور يقولوا قدم فن محترم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأوقاف تفتتح 15 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أ ش أ

تفتتح وزارة الأوقاف 15 مسجدًا، غدًا /الجمعة/، حيث تم إنشاء وبناء مسجدين جديدين، وإحلال وتجديد (6) مساجد، وصيانة وتطوير (7) مساجد.

وأعلنت الوزارة- في بيان، اليوم- وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025م حتى الآن، إلى (1190) مسجدًا من بينها (908) مساجد بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (282) مسجدًا صيانًة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ (14679) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 28 مليارًا و80 مليون جنيه.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

وزارة الأوقاف مساجد صيانًة تطويرًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

55 سؤال بـ80 درجة|مواصفات امتحان عربي الثانوية العامة 2026 المقرر آداؤه الأحد

ايران

بيان رسمي من الاتحاد الإيراني بشان إقامة احتفالية مخالفة

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب .. خبير يكشف أسباب تراجع الجرام لأقل من 4 آلاف جنيه

أمير كرارة يدعم شقيقته بعد كشف إصابتها بالبهاق: رسالة مؤثرة أشعلت تفاعل الجمهور

من كلمتين | تعليق أمير كرارة يقلب السوشيال ميديا بعد إصابة شقيقته بـ البهاق

سعر الذهب

بعد تراجعه 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

أرشيفية

3000 جنيه دفعة واحدة.. «التأمينات الاجتماعية» تكشف مفاجأة بشأن المعاشات

سعر الذهب

تراجع حاد بـ 295 جنيها.. سعر الذهب الآن

سعر البنزين اليوم

92 بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

ترشيحاتنا

سعر الذهب

تراجع حاد بـ 295 جنيها.. سعر الذهب الآن

وزير الصناعة

وزير الصناعة: حملة لسحب الأراضي غير المستغلة وطرح آليات جديدة للتخصيص لدعم المستثمرين

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

وزير الاستثمار: المناطق الحرة ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الخارجية

بالصور

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا.. مشروب صيفي منعش

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا
طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا
طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا

تناولها بالقشرة.. الطريقة الأمثل لتناول البطاطس المقلية بدون أضرار

ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟
ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟
ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟

اضطراب فرط الحركة.. دراسة تكشف الفئة الأكثر تضررًا

مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة

بعد تكريمها في أمريكا.. إطلالات ياسمين عبد العزيز بين الرقي والتنوع

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

فيديو

أغنية عمك وعم عمك

محمود العسيلي وعصام صاصا يطرحان أغنية «عمك وعم عمك» من فيلم «صقر وكناريا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد