الأوقاف تفتتح 15 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

تفتتح وزارة الأوقاف 15 مسجدًا، غدًا /الجمعة/، حيث تم إنشاء وبناء مسجدين جديدين، وإحلال وتجديد (6) مساجد، وصيانة وتطوير (7) مساجد.

وأعلنت الوزارة- في بيان، اليوم- وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025م حتى الآن، إلى (1190) مسجدًا من بينها (908) مساجد بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (282) مسجدًا صيانًة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ (14679) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 28 مليارًا و80 مليون جنيه.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.