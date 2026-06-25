بالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم.. حملة بمراكز الوادي الجديد

عقد محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم اجتماعًا تنسيقيًا عبر الفيديو كونفرانس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، للاستعداد لإطلاق حملة التبرع بالدم المقرر إطلاقها يوم الأثنين القادم بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم، بحضور العميد حسام عطوة المستشار العسكري للمحافظة، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، والدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة، ورؤساء المراكز ولفيف من القيادات التنفيذية المعنية.

وأكد نائب المحافظ خلال الاجتماع أهمية تكاتف جميع الجهات التنفيذية والمجتمعية لإنجاح الحملة وتحقيق أكبر مشاركة ممكنة من المواطنين والعاملين بالجهاز الإداري، بما يسهم في دعم بنوك الدم وتوفير الاحتياجات اللازمة للمرضى والحالات الطارئة.

هذا ويتم تدشين الحملة بمقر مستشفى الخارجة التخصصي والداخلة العام وسيارات الحملة المتنقلة بكل من :

♦️مركز الخارجة

◾( داخل مجمع المصالح الحكومية / الوحدة المحلية لمركز الخارجة) من الساعة ٨ صباحًا حتى ٢:٣٠ مساءً.

◾( مركز شباب الخارجة/ بجوار كلية التربية) من الساعة ٨ صباحًا حتى ٩ مساءً

♦️مركز الداخلة

◾( مركز شباب الداخلة ) من الساعة ٨ صباحًا حتى ٩ مساءً.