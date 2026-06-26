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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد| المحافظ تشارك في اليوم الوطني الكندي.. والاستعداد لحملة التبرع بالدم

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار الساعات الماضية، كان من أهمها:

شاركت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بالاحتفال الذي نظمته سفارة كندا بالقاهرة بمناسبة اليوم الوطني الكندي، وذلك تلبيةً للدعوة الكريمة من سعادة السفير أولريك شانون السفير الكندي لدى جمهورية مصر العربية، وبحضور عدد من السفراء والدبلوماسيين والشخصيات العامة وممثلي الجهات المختلفة.

وأعربت المحافظ عن خالص التهاني وأطيب التمنيات إلى حكومة وشعب كندا بهذه المناسبة الوطنية، مؤكدةً عمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين المحافظة والجانب الكندي، وما تشهده من تعاون مثمر في العديد من المجالات التنموية والبيئية والمجتمعية.

وأشادت المحافظ بالدور الذي تقوم به سفارة كندا والصندوق الكندي للمبادرات المحلية في دعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظة، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات التي أسهمت في الحفاظ على التراث الإنساني والبيئي، ودعم الصناعات والحرف التقليدية، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز الوعي البيئي والمناخي.

كما استعرضت نماذج من أوجه التعاون المشترك، من بينها مشروع واحة الداخلة الأثري و الواحة الذهبية بمركز باريس ومشروع CEMARP للتنمية الزراعية وإدارة الموارد، إلى جانب مبادرات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والشباب بمراكز المحافظة المختلفة.

وأكدت المحافظ تقديرها للدعم الكندي المتواصل للمجتمعات المحلية، معربةً عن تطلعها إلى توسيع آفاق التعاون خلال الفترة المقبلة بما يحقق المزيد من النجاحات المشتركة ويخدم أهداف التنمية المستدامة، متمنيةً لكندا وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.

بالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم 
نائب محافظ الوادي الجديد يبحث استعدادات إطلاق حملة التبرع بالدم بالمراكز

عقد محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم اجتماعًا تنسيقيًا عبر الفيديو كونفرانس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، للاستعداد لإطلاق حملة التبرع بالدم المقرر إطلاقها يوم الأثنين القادم بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم، بحضور العميد حسام عطوة المستشار العسكري للمحافظة، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، والدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة، ورؤساء المراكز ولفيف من القيادات التنفيذية المعنية.

وأكد نائب المحافظ خلال الاجتماع أهمية تكاتف جميع الجهات التنفيذية والمجتمعية لإنجاح الحملة وتحقيق أكبر مشاركة ممكنة من المواطنين والعاملين بالجهاز الإداري، بما يسهم في دعم بنوك الدم وتوفير الاحتياجات اللازمة للمرضى والحالات الطارئة.

هذا ويتم تدشين الحملة بمقر مستشفى الخارجة التخصصي والداخلة العام وسيارات الحملة المتنقلة بكل من :
♦️مركز الخارجة 
◾( داخل مجمع المصالح الحكومية /  الوحدة المحلية لمركز الخارجة) من الساعة ٨ صباحًا حتى ٢:٣٠  مساءً.
◾( مركز شباب الخارجة/ بجوار كلية التربية) من الساعة ٨ صباحًا حتى ٩ مساءً

♦️مركز الداخلة 
◾( مركز شباب الداخلة ) من الساعة ٨ صباحًا حتى ٩ مساءً.

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