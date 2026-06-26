6 جرامات آيس| حبس مطرب المهرجانات مجدي شطة بتهمة الاتجار في المخدرات

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة ، حبس مطرب المهرجانات مجدي شطة 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، لاتهامه بالاتجار في مخدر الآيس .

أنا مكنش معايا اي حاجة

وجاء في اعترافات مجدي شطة أمام جهات التحقيق، انه تم القبض عليه اثناء أحيائه فرح في منطقة محمد نجيب في المرج بالقاهرة قائلاً : "أنا مكنش معايا اي حاجة".

وكشفت التحقيقات أن المتهم حاز وأحرز 6 جرامات آيس داخل 10 أكياس ، 480 جنيه بالإضافة إلي هاتفي محمول بحوزته آنذاك.





كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد ألقت القبض على مطرب المهرجانات مجدي شطة بمنطقة المرج، أثناء تواجده في محيط حملة أمنية استهدفت أحد تجار المواد المخدرة، حيث كشفت التحريات الأولية عن أنه كان بصدد شراء مواد مخدرة بقصد التعاطي.





وبالتحريات، عثرت قوات الأمن بحوزة المتهم على كمية من المواد المخدرة، وتم اقتياده إلى قسم شرطة المرج لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما جرى التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.





وأوضحت التحقيقات أن عملية الضبط جاءت خلال مداهمة أمنية استهدفت أحد مروّجي المخدرات، حيث تصادف وجود مجدي شطة في موقع الضبط، وتم القبض عليه مع المتهم الرئيسي والتحقيق معهما لكشف ملابسات الواقعة.