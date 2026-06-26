قرار من النيابة بشأن مدير مصنع المكملات الغذائية غير المرخص في أكتوبر

قررت جهات سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المكملات الغذائية "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة أكتوبر ثان بالجيزة .

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المكملات الغذائية "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة أكتوبر ثان بالجيزة .

وضُبط بداخله (قرابة 4 مليون قرص "مكملات غذائية "مجهولة المصدر" – قرابة 6 طن مواد خام – 26 قطعة ماكينة تعبئة – خط إنتاج) تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.