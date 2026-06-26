إحالة تاجر أخشاب للجنايات خطف مندوبة مبيعات وهتك عرضها بجنوب الجيزة

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية تاجر أخشاب لاتهامه بهتك عرض مندوبة مبيعات عطور للجنايات.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم خطف المجني عليها بطريقي القوة والتحايل، إذ توجه إليها - كونها مندوبة مبيعات عطور - زاعمًا رغبته في شراء كمية كبيرة منها، فانطلت عليها تلك الخديعة مستدرجاً إياها إلى مكان اتفقا على التقابل فيه، وما إن وصلت للمكان الاخير حتى أشهر المتهم في مواجهتها سلاحا أبيض مطواة مهددًا إياها به متمكنا بذلك من اقتيادها رفقته عبر دراجته النارية إلى مكان ناء بعيد عن أعين الرقباء، تمهيدا لارتكاب الجرائم محل الاتهامات اللاحقة على النحو المبين بالتحقيقات.



واقترنت بتلك الجناية جناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان أنفي البيان: هتك عرض المجني عليها بطريقي القوة والتهديد - إذ ما إن وصلا أرضا مهدداً بالسلاح الأبيض حوزته محل الاتهام الأخير - إلى المكان محل الاتهام فتمكن بذلك من بث الرحلة في نفسها وشال مقاومتها وحسر ملابسها عنها بالقوة، ولامس مواطن عفتها هاتكا بذلك عرضها.



كما سرق المنقول - الهاتف المحمول - المبين وصفاً بالأوراق والمملوك للمجني عليها بطريق الاكراه الواقع عليها بالطريق العام - إذ عقب إتمامه الجرائم محل الاتهامات السابقة اصطحب المجني عليها لإعادتها إلى مكان تقابلهما ، إلا انه انتزع هاتفها عنوه حال حمله للسلاح

