أخبار الوادي الجديد| تعيين عدلي أبو عقيل سكرتيرًا عامًا للمحافظة .. وتوريد 625 ألف طن من القمح

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها :

محافظ الوادي الجديد:

تعيين عدلي أبو عقيل سكرتيرًا عامًا لمحافظة الوادي الجديد

أعلنت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صدور قرار الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتعين السيد عدلي مصلح أبو عقيل سكرتير عام المحافظة المساعد، سكرتيرًا عامًا لمحافظة الوادي الجديد، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أو لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية، خلفًا للأستاذ سيد محمود عبد الله سكرتير عام المحافظة السابق؛ لبلوغه السن القانونية للتقاعد. مثمنةً جهوده المخلصة في خدمة الإدارة المحلية خلال مسيرة عمله بالمحافظة الحافلة بالعطاء والإنجاز، والتي أثبت خلالها كفاءة في الإدارة والإشراف على العديد من الملفات المحلية الهامة خلال تدرجه في المناصب القيادية وصولًا إلى سكرتير عام المحافظة.

وفي سياقٍ متصل، أعربت المحافظ عن خالص تمنياتنا للسكرتير العام الجديد، بالتوفيق والسداد في مهام عمله الجديد، مشيرةً إلى أن القرار يأتي في إطار دعم منظومة العمل التنفيذي بالمحافظة وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع جهود التنمية بالمحافظة.

بزيادة 58.2 ألف طن عن العام الماضي.. محافظ الوادي الجديد: توريد 625.9 ألف طن من القمح

أكدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، استمرار انتظام أعمال استلام وتوريد محصول القمح المحلي تزامنا مع اقتراب انتهاء الموسم الحالي.

استلام محصول القمح حتي منتصف اغسطس

وأشارت إلى مواصلة استقبال الأقماح المحلية بمواقع الاستلام المعتمدة على مستوى المراكز حتى منتصف أغسطس المقبل، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة التوريد وتكامل الجهود بين كل الأجهزة المعنية والرقابية.

وأوضحت المحافظ، أن إجمالي الكميات الموردة حتى أمس الخميس بلغ أكثر من 625 ألفًا طنًا داخل وخارج المحافظة، بزيادة قدرها 58.2 ألف طن عن الكميات الموردة في نفس التوقيت من العام الماضي، مثمنةً جهود جميع الجهات المشاركة في أعمال التوريد، وفي مقدمتها مديريتا التموين والتجارة الداخلية والزراعة، والجهات الرقابية والأجهزة المعاونة، لما تبذله من جهود متواصلة أسهمت في انتظام الموسم وتحقيق مستهدفاته.

الوادي الجديد تنفذ فعاليات مراكز تنمية الفنون والإبداع لذوي القدرات والهمم



تواصل مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، من خلال إدارة التنمية الرياضية وبالتعاون مع مكتب قادرون باختلاف التابع للإدارة المركزية للتنمية الرياضية، تنفيذ فعاليات مراكز تنمية الفنون والإبداع لذوي القدرات والهمم، وذلك في إطار دعم ورعاية ذوي القدرات والهمم وتنمية مهاراتهم.

تعزيز روح المشاركة والتفاعل الإيجابي

وتُنفذ الفعاليات يومي الاثنين والجمعة من كل أسبوع بمقر مركز التنمية الشبابية بالخارجة، حيث يشارك المستفيدون في مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية التي تسهم في تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم، إلى جانب تعزيز روح المشاركة والتفاعل الإيجابي بينهم.

وتشمل الأنشطة تدريبات لياقة بدنية ومسابقات رياضية وبرامج ثقافية وفنية متنوعة، بما يحقق أهداف المشروع في تنمية الإبداع واكتشاف المواهب وتعزيز الدمج المجتمعي لذوي القدرات والهمم، انطلاقًا من رؤية وزارة الشباب والرياضة نحو توفير بيئة داعمة تتيح لهم فرصًا متكافئة للمشاركة والتميز.