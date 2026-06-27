عرض مسرحية لحظة واحدة بقاعة صلاح جاهين بمسرح البالون يشهد حضورًا فنيًا بارزًا

شهد العرض المسرحي «لحظة واحدة» على خشبة قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون، مساء الجمعة 26 يونيو، حضورًا ثقافيًا وفنيًا بارزًا، حيث حضر العرض الدكتور أيمن الشيوي، رئيس قطاع المسرح، وعدد من أساتذة الأكاديمية والإعلاميين والشخصيات العامة، من بينهم: الدكتورة سماح السعيد، والدكتور عمرو عبد الله، والدكتور طارق مهران، والشاعر محمد بهجت، والفنان محمود عامر، والناقد باسم صادق.



ويأتي العرض من إنتاج مركز الهناجر للفنون بقيادة الفنان شادي سرور، وبطولة النجمة الكبيرة ماجدة منير، والنجم الشاب إسلام شوقي، ومن تأليف وإخراج يوسف مراد منير، ويُعرض يوميًا، ما عدا الثلاثاء، في تمام الساعة 8:30 مساءً، على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون بالعجوزة.

واختُتم العرض بتهنئة الدكتور أيمن الشيوي والضيوف لفريق العمل، مع الإشادة بالمستوى الفني الذي قدمه العرض.

