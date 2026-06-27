التنمية المحلية: إيقاف تراخيص مخالفة وإلغاء نماذج تصالح وإحالة مسئولين بمطروح للنيابة

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً مشتركاً من قطاعى التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء والإدارة العامة لنظم المعلومات التحول الرقمي بالوزارة حول نتائج المرور الميداني المخطط والمفاجئ الذى تم تنفيذه علي مركزي ومدينة مرسى مطروح والحمام بمحافظة مطروح وحي حلوان بمحافظة القاهرة خلال شهر يونيو الجاري.

وتضمن التقرير متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وانتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية والإدارات المختلفة ورصد حالات التعديات والمخالفات ورفع كفاءة الطرق ومراجعة ملفات التصالح على بعض مخالفات البناء والتراخيص.

نتائج المرور الميداني

وأشار التقرير المشترك الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة، إلى أن محاور التفتيش للجنة القطاع على مراكز ومدن مطروح شملت مراجعة أداء المركز التكنولوجي وسرعة إنهاء طلبات المواطنين وفحص ملفات التراخيص والمتغيرات وملفات التصالح والتعديات والتقنين ومتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ومتابعة منظومة النظافة والإنارة والطرق والإشغالات والتفتيش المالي والإداري والمخازن والحملات الميدانية.

وأوضح التقرير أن نتائج الحملة شملت متابعة أوضاع المحال العامة والتأكد من التزامها بالاشتراطات المقررة وفقاً للقانون ، بالإضافة إلى متابعة حالة رصف الطرق والإنارة والعمل على تيسير حركة المواطنين ومصادرة الإشغالات المخالفة ، كما تم مراجعة ملفات التصالح والتراخيص الصادرة والتعديات وملفات التقنين والمعاملات بالمراكز التكنولوجى .

مراجعة ملفات التصالح

وأشار التقرير إلى أنه بمراجعة ملفات التصالح بمطروح والصادرة للمواطنين تبين وجود عدد من نماذج ٨ صادرة بالمخالفة مما يتطلب إلغاءها، كما تم إيقاف مايقرب من ٥٠ ترخيص بناء صادر وذلك لمخالفتهم للقانون وإحالة المسئولين عن هذه المخالفات للنيابة المختصة للتحقيق، كما تم مراجعة التعديات ومخالفات البناء وتم إحالة مسئول المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية وأملاك الدولة إلى النيابة المختصة للتحقيق للتقاعس عن أداء الواجب الوظيفى لظهور العديد من المتغيرات المكانية الغير قانونية ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تابعت لجنة قطاعي التفتيش ونظم المعلومات والتحول الرقمي معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية وتم التوجيه بسرعة الانتهاء من بعض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى السابق ، كما تم المرور الميداني لمتابعة منظومة النظافة وكفاءة سير المنظومة ورفع المخلفات وتم التوجيه برفع القمامة ومخلفات الهدم من قطع أراضي تابعة لبعض المواطنين و الشركات والتوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، كما تم فحص المعاملات المتأخرة بالمراكز التكنولوجية وسبب التأخير وإنهاء مايقرب من ٤٠٪؜ من المعاملات المتأخرة للمواطنين.

زيارة مفاجئة لحى حلوان

وأشار التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى قيام لجنة قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة بزيارة مفاجئة لحى حلوان لمراجعة أعمال إدارات الحى المختلفة ومتابعة منظومة العمل داخل المركز التكنولوجي، إلى جانب المرور الميداني لمتابعة حالة الانضباط بالشارع.

وأسفرت جهود الحملة عن إنهاء 50 معاملة متأخرة بالإدارة الهندسية وتم تسليم (35) معاملة للمواطنين ، كما تم متابعة قسم الإشغالات وتلاحظ وجود قائمة الاسترداد للمضبوطات و تم التوجيه بالإلتزام باللائحة وإزالة كافة الإشغالات وتحصيل المتأخرات فى حينه ، كما تم متابعة قسم رخص المحلات وتم التوجيه بعمل حصر للمحلات الغير مرخصة واتخاذ الاجراءات اللازمة وفقاً لقانون المحال العامة ، كما تم فحص إدارة الأسواق وتلاحظ عدم تحصيل متأخرات لبعض الباكيات فى الأسواق منذ عدة سنوات مع عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتأخرين عن السداد، وإحالة مدير إدارة الأسواق للنيابة الإدارية لأعمال شئونها وتم التوجيه بعمل لجنة بحصر تلك الديون وسرعة تحصيل المبالغ المستحقة.

وبلغت اعتمادات الخطة الاستثمارية لحى حلوان للعام المالى 2025/2026 نحو 63.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 100 % .

مراجعة منظومة الحماية المدنية

كما أوضح التقرير أنه تم مراجعة منظومة الحماية المدنية والحملة الميكانيكية والمخازن والتوجيه بإجراء أعمال الصيانات الدورية والوقائية لرفع كفاءة المركبات وضبط استهلاك الوقود والإلتزام بقواعد استخدام السيارات، تم رفع تراكمات القمامة التى تم رصدها من المعاينة الميدانية من نقاط التجميع والتوجيه بالمداومة على رفع مستوى النظافة.

كما تم التوجيه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار النباشين والمواقف والأسواق العشوائية والعمل على راحة وسلامة المواطنين فى مختلف مناطق الحي ، كما تم التوجيه بالإنتهاء من كافة شكاوى المواطنين بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وبصورة عاجلة والمتابعة حيث تم رصد عدد 76 شكوى تم الإستجابة لحوالى عدد (46) شكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وتم إغلاقها على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالمتابعة من قبل اللجنة.

وتم رصد عدد من الملاحظات بأعمال الرصف وضرورة استكمال معالجة بعض المواقع لتحسين المظهر العام وجودة التنفيذ ، مع بعض الملاحظات الفنية بمنظومة الإنارة ، تتعلق بأعمال الصيانة ورفع كفاءة بعض الأعمدة والكشافات وتحسين المتابعة الدورية، كما أسفرت معاينة أعمال تطوير مبنى الحى عن رصد بعض الملاحظات الفنية بأعمال التشطيبات والأرضيات والدهانات بما يستلزم استكمال المعالجات اللازمة قبل الاستلام النهائى والحفاظ علي المظهر العام للحي أمام المواطنين المترددين .

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، على استمرار حملات قطاع التفتيش المفاجئة والمخططة على جميع الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظات، للتأكد من انضباط العمل داخل وحدات الإدارة المحلية وتحقيق الانضباط الإداري ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أى مخالفات تُرصد خلال المرور الميدانية.