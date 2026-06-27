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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الشورى البحريني يدين العدوان الإيراني على البلاد وما يمثله من تقويض لمساعي السلام وجهود التهدئة

رئيس مجلس الشورى البحريني
رئيس مجلس الشورى البحريني
أ ش أ

أدان رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح، بشدة العدوان الإيراني السافر الذي استهدف أراضي مملكة البحرين فجر اليوم السبت، بعدد من الطائرات المسيرة، مؤكدًا رفض المملكة القاطع والكامل لكل ما يمس أمنها واستقرارها وسيادتها الوطنية.

وشدد الصالح، حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، اليوم السبت، على أن هذه الأعمال العدائية تمثل انتهاكًا واضحًا للمواثيق والأعراف الدولية، وتقوض مساعي السلام وجهود التهدئة المبذولة.

وأكد رئيس مجلس الشورى الدعم والمؤازرة المطلقة لما ورد في البيان الصادر عن وزارة الخارجية بمملكة البحرين، وثبات موقف السلطة التشريعية في مساندة جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها المملكة لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها، ومواجهة أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

ونوه إلى الوقفة الوطنية المخلصة لأبناء البحرين الأوفياء وتماسك جبهتهم الداخلية خلف القيادة الحكيمة، مؤكدا أن هذا الالتفاف الوطني يمثل الحصن المنيع لردع أي تهديدات أو تدخلات خارجية، داعيا في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته في إدانة هذه الانتهاكات، والعمل المشترك لضمان احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح العدوان الإيراني

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