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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكرى وفاته.. قصة مأمون الشناوي مع نجوم الطرب عبد الوهاب وأم كلثوم

مأمون الشناوي وأم كلثوم
مأمون الشناوي وأم كلثوم
سعيد فراج

تحل اليوم، السبت، ذكرى وفاة الشاعر مأمون الشناوي، الذي خرج من عائلة تهوى الشعر والكتابة، فشقيقه هو الشاعر كامل الشناوي، واستطاع من تلك النشأة أن يوجد لنفسه مكانة خاصة به.

كتب مأمون الشناوي أهم الأغاني في تاريخ كبار النجوم، ونستعرض أهم المطربين الذين عمل معهم والأغاني التي قدمها لهم.

 

أم كلثوم

تعاون مأمون الشناوي مع أم كلثوم في 4 أغانٍ رومانسية، بدايتها كانت أغنية "أنساك يا سلام" وهي من ألحان بليغ حمدي، ثم أغنيات "كل ليلة وكل يوم"، و"دارت الأيام" و"بعيد عنك"، التي كانت آخر عمل يجمع مأمون الشناوي وأم كلثوم وبليغ حمدي معًا.

 

محمد عبد الوهاب

عمل مأمون الشناوي أيضا مع الموسيقار محمد عبد الوهاب في عدد من الأغاني الرومانسية، كانت أولها أغنية "إنت وعزولي وزماني" في عام 1941.

ثم قدما عددا من أغاني الأفلام ومنها "ردي عليا" من فيلم "ممنوع الحب" ثم أغنية "انسَ الدنيا" من فيلم "رصاصة في القلب" وأغنية "كل دا كان ليه" و"من أد إيه كنا هنا" وقدما معًا عددا من الأغاني والأناشيد الوطنية؛ مثل "الوادي"، و"زود جيش أوطانك"، ونشيد "الجهاد".

فريد الأطرش

وكان للمطرب فريد الأطرش نصيب كبير من كلمات مأمون الشناوي، فقدما معا كبير من الأغاني ومنها "حبيب العمر، بنادي عليك، أول همسة، الربيع، حكاية غرامي، خليها على الله، سافر مع السلامة، نجوم الليل، جميل جمال يا قلبي يا مجروح، ماتقولش لحد، لحن حبي، طال غيابك، أنا كنت فاكرك ملاك، إنت اللي كنت بدور عليك، أنا واللي بحبه، تقول لا، سنة وسنتين، حفضل أحبك، ليه دايما ماعرفش، أنا وإنت والحب كفاية علينا، ماقدرش أقول آه، الحب لحن جميل، بحبك إنت".

 

عبد الحليم حافظ

قدم الشناوي مع عبد الحليم العديد من الأغاني العاطفية الناجحة مثل: "أنا لك على طول"، "عشانك يا قمر"، "بيني وبينك إيه"، "صدفة"، "نعم يا حبيبي نعم"، "في يوم من الأيام"، "كفاية نورك"، "حلفني"، "أقول ماقولشي"، "لو كنت يوم أنساك"، "خايف مرة". كما أبدعا معا في الأغاني الوطنية فقدما "إني ملكت يدي في زمامي"، و"ثورتنا المصرية" وغيرهما.

 

أحمد عدوية

كما كتب مأمون الشناوي للمطرب الشعبي محمد عدوية، فقدم له الأغنية الشعبية الشهيرة "كركشندي دبح كبشه".

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