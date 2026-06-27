لمدة شهر.. وقف إجراء عمليات الولادة بـ5 مستشفيات خاصة بسوهاج

أصدر الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج مساء اليوم السبت قراراً بوقف اجراء عمليات الولادة ب 5 مستشفيات خاصة بسوهاج لمدة شهر.

وذلك ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة علي المنشآت الطبية الخاصة وضمان الإلتزام بالمعايير الصحية والبروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة والسكان بهذا الشأن.

ماذا حدث؟

وأشار "دويدار" أن لجان التفتيش الفني التابعة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة الأخري رصدت عدم الإلتزام بالسياسات والدلائل الارشادية الخاصة بالولادات الطبيعية الآمنة.

خاصة في تطبيق روبسون ومخطط البارتوجرام اللذين يعدان إجراءين فنيين إلزاميين لمتابعة المخاض بدقة وتوثيق المبررات الطبية لأي تدخل جراحي ويعد مخالفة.

لسلامة المرضى مما دفعها لايقاف عمليات الولادة لمدة شهر حتي يتم اتباع التعليمات، كما أكد وكيل وزارة الصحة انه لا تهاون في اتخاذ كافة الإجراءات لضبط معدلات الولادات القيصرية غير المبررة.

وحماية صحة الأمهات والأطفال وفقاً لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 و المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004.

وتهيب مديرية الصحة بسوهاج بجميع المنشآت الصحية الخاصة بالإلتزام التام بالمعايير المهنية، مشددة علي استمرار حملاتها الرقابية المكثفة لتقديم خدمات آمنة للمواطنين.