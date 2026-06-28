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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فاروق جعفر: الكرة المصرية تشهد طفرة في السنوات الأخيرة بفضل المدربين الوطنيين

فاروق جعفر
فاروق جعفر
أ ش أ

أكد نجم الكرة السابق فاروق جعفر أن الكرة المصرية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأربع الأخيرة في ظل قيادة مدرب مصري، مشددًا على أهمية وضع رؤية مستقبلية لتطوير منظومة كرة القدم.

وقال جعفر، خلال استضافته ببرنامج "من ماسبيرو" على القناة الأولى، الذي تقدمه الإعلامية مريم أمين، إن الكابتن حسام حسن يعد قائدًا بمعنى الكلمة سواء خلال مسيرته لاعبًا أو مدربًا، مشيرا إلى أن لاعب كرة القدم يجب أن يتحلى بالغيرة على تحقيق الفوز وروح الجماعة، وأن شعبية اللاعب ترتبط بأدائه داخل الملعب ومرونته وذكائه وقدرته على الاستفادة من النصائح.

وأشاد جعفر بحراس مرمى المنتخب الوطني، مؤكدًا أن محمد الشناوي يمتلك تاريخًا مشرفًا، فيما يتميز مصطفى شوبير بالذكاء في التعامل مع أخطاء المدافعين.

وأضاف أن لاعب خط الوسط يجب أن يجمع بين سرعة الأداء والمهارة والذكاء، معتبرًا أن مروان عطية هو أفضل لاعب في هذا المركز حاليًا، لما يمتلكه من قدرات فنية وذكاء داخل الملعب.

ووصف محمد صلاح بأنه نموذج للعقلية الاحترافية، مؤكدًا أنه إذا عاد به الزمن لن يختار اللعب لأي نادٍ غير الزمالك، لأنه النادي الذي صنع اسمه الكروي، على حد قوله.

واختتم جعفر تصريحاته بالدعوة إلى فتح ملف أسعار اللاعبين والحد من المغالاة فيها، مطالبًا بوضع سقف لأسعار التعاقدات خلال الفترة المقبلة.

فاروق جعفر الكرة المصرية المنتخب الوطني

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