قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تسرب غاز الكلور.. ننشر أسماء المصابين فى حادث محطة مياه الرملة ببنها
المغرب ومصر والجزائر .. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعات كأس العالم
وفاة جمال عبد الناصر نجم المصارعة وبطل الأولمبياد
سموتريتش: إصراري على استمرار الحرب منع التفاوض مع حماس على رهينة تلو الآخر
وزير الخارجية: دعم الدبلوماسية البرلمانية لحشد التأييد للمواقف المصرية
وفاة طالب بالثانوية العامة في بورسعيد.. والتعليم ترد
في لجان ثانوية قنا.. ضبط 120سماعة غش مخبأة داخل مساطر ومجات ومناديل
بيان عاجل من وزارة الصحة بشأن إمتحانات الثانوية العامة | تفاصيل
متجوزة 3 مرات.. قاصر يتزوج عرفي ويرفض إثبات نسب الطفل ومفاجآت صادمة عن الزوجين
حاضر رغم الرحيل.. محمد رحيم يشارك بأغاني شهيرة في ألبومات النجوم
الأرصاد تُطلق تحذيرًا.. شبورة كثيفة تضرب الطرق صباحًا ونصائح مهمة لتجنب الحوادث
المكسيك تعلن تعطيل الدراسة والعمل بسبب مواجهة المغرب وهولندا بالمونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الفيوم يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ويستعرض استعدادات خطة 2026/2027

نائب محافظ الفيوم
نائب محافظ الفيوم
قسم المحافظات

عقد الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، اجتماعاً مع رؤساء مجالس المدن، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، ومراجعة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027.

حضر الاجتماع؛ المهندسة إيمان صدقي مدير مديرية الطرق، والعقيد محمد سليم ممثلاً عن الإدارة العامة للمرور، والمقدم شادي محمد البيومي رئيس قسم الإطفاء بإدارة الحماية المدنية، وحسين رجب مدير الإدارة الاستراتيجية بديوان عام المحافظة، والمهندسة إيمان وجيه، والمهندسة صابرين نادي، عضوتي الوحدة الهندسية بالإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ومديرو إدارات التخطيط بمجالس المدن.

في مستهل الاجتماع، قدم نائب المحافظ تهاني وشكر الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، لجميع المعنيين، على فوز المحافظة بمبادرة "حوافز الأداء" هذا العام، وحصولها على دعم إضافي تجاوز 22 مليون جنيه لصالح الموازنة العامة لديوان عام المحافظة، موضحاً أن المبادرة أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال العام المالي 2022/2023، بهدف تشجيع المحافظات على تطبيق أفضل الممارسات في مجالات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتطوير منظومة التخطيط والمتابعة على المستوى المحلي، وقد فازت محافظة الفيوم للسنة الثالثة منذ إنطلاق المبادرة.

كما استعرض الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية الجارية ونسب التنفيذ بمختلف القطاعات، وأكد نائب المحافظ على ضرورة تلافي الملاحظات التي ظهرت خلال تنفيذ مشروعات العام المالي السابق، والعمل على رفع معدلات الإنجاز وفقاً للجداول الزمنية المحددة، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروعات وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وشدد نائب المحافظ، على سرعة الانتهاء من إعداد مذكرات الطرح وكراسات الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، بما يضمن بدء إجراءات التنفيذ في المواعيد المحددة، مؤكداً أهمية التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية وشركات المرافق، بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات وتحقيق الاستفادة المثلى من الاعتمادات المالية المخصصة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وخلال الاجتماع، استعرضت مدير مديرية الطرق، موقف الطرق المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل من حيث أعمال المرافق التي يجري تنفيذها بهذه الطرق، موضحة أنه في مدينة الفيوم يتم تنفيذ أعمال لشركة الاتصالات، لتحويل الخطوط الارضية من الكابلات النحاسية إلى الألياف الضوئية "الفايبر".

محافظ الفيوم نائب محافظ الفيوم الخطة الاستثمارية هانئ غنيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه ويكتب:جاري الحل|والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

ضبط مصور امتحان العربي ثانوية عامة 2026 "بالباركود" واتخاذ الاجراءات القانونية

البنزين

بعد الزيادات.. سعر البنزين والسولار اليوم الأحد

امتحانات الثانوية العامة

طويل وصعب.. أمهات مصر : شكاوى من امتحان عربي الثانوية العامة اليوم

الذهب

تحت الـ 5000…أسعار الذهب اليوم الأحد 28 يونيو 2026

مشغولات ذهبية

خسر 1100 جنيه .. أسعار الذهب الآن في مصر

مواجهات دور الـ 32 بكأس العالم

الطريق كاملًا .. مواجهات دور الـ32 في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

بورصة الكويت

بورصة الكويت تُنهي تعاملات بداية الأسبوع على تباين مؤشراتها

وزيرة الإسكان

وزيرة الإسكان تتابع مشروعات حياة كريمة في الغربية ودمياط وسوهاج

الفاكهة

التفاح بـ48 جنيها.. أسعار الفاكهة اليوم الأحد 28 يونيو 2026 في سوق العبور

بالصور

المغرب ومصر والجزائر .. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعات كأس العالم

ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف

أحمد عصام السيد ينافس في السينمات بفيلمين جديدين: "شمشون ودليلة" و"ابن مين فيهم"

أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم
أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم
أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم

وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي.. فيديو وصور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

بحضور صدام وخالد حفتر.. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

فيديو

أغنية بحرية

«بحرية» لـ شيرين عبدالوهاب ومحمد حماقي تتجاوز 13 مليون مشاهدة واستماع خلال شهر

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي.. فيديو وصور

المتهمة

عايزة مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص بملابس خادشة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

بحضور صدام وخالد حفتر.. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة سيد يونس تكتب: النسيان البشري والحفظ الإلهي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

المزيد