نائب محافظ الفيوم يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ويستعرض استعدادات خطة 2026/2027

عقد الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، اجتماعاً مع رؤساء مجالس المدن، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، ومراجعة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027.

حضر الاجتماع؛ المهندسة إيمان صدقي مدير مديرية الطرق، والعقيد محمد سليم ممثلاً عن الإدارة العامة للمرور، والمقدم شادي محمد البيومي رئيس قسم الإطفاء بإدارة الحماية المدنية، وحسين رجب مدير الإدارة الاستراتيجية بديوان عام المحافظة، والمهندسة إيمان وجيه، والمهندسة صابرين نادي، عضوتي الوحدة الهندسية بالإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ومديرو إدارات التخطيط بمجالس المدن.

في مستهل الاجتماع، قدم نائب المحافظ تهاني وشكر الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، لجميع المعنيين، على فوز المحافظة بمبادرة "حوافز الأداء" هذا العام، وحصولها على دعم إضافي تجاوز 22 مليون جنيه لصالح الموازنة العامة لديوان عام المحافظة، موضحاً أن المبادرة أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال العام المالي 2022/2023، بهدف تشجيع المحافظات على تطبيق أفضل الممارسات في مجالات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتطوير منظومة التخطيط والمتابعة على المستوى المحلي، وقد فازت محافظة الفيوم للسنة الثالثة منذ إنطلاق المبادرة.

كما استعرض الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية الجارية ونسب التنفيذ بمختلف القطاعات، وأكد نائب المحافظ على ضرورة تلافي الملاحظات التي ظهرت خلال تنفيذ مشروعات العام المالي السابق، والعمل على رفع معدلات الإنجاز وفقاً للجداول الزمنية المحددة، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروعات وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وشدد نائب المحافظ، على سرعة الانتهاء من إعداد مذكرات الطرح وكراسات الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، بما يضمن بدء إجراءات التنفيذ في المواعيد المحددة، مؤكداً أهمية التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية وشركات المرافق، بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات وتحقيق الاستفادة المثلى من الاعتمادات المالية المخصصة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وخلال الاجتماع، استعرضت مدير مديرية الطرق، موقف الطرق المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل من حيث أعمال المرافق التي يجري تنفيذها بهذه الطرق، موضحة أنه في مدينة الفيوم يتم تنفيذ أعمال لشركة الاتصالات، لتحويل الخطوط الارضية من الكابلات النحاسية إلى الألياف الضوئية "الفايبر".