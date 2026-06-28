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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الفيوم يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة يوسف الصديق

محافظ الفيوم يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة يوسف الصديق
محافظ الفيوم يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة يوسف الصديق
أ ش أ

اعتمد محافظ الفيوم الدكتور محمد هانئ غنيم، المخطط التفصيلي لمدينة يوسف الصديق، والذي يأتي ضمن حرص المحافظة على الارتقاء بمنظومة العمران وتطوير البنية التحتية، والتيسير على المواطنين في استصدار التراخيص.

أشار الدكتور محمد هانئ غنيم- حسب بيان عن المحافظة، اليوم/الأحد/- إلى أن اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة يوسف الصديق يُمثل نقلة نوعية في تنظيم العمران بالمدينة، حيث يُعد الأداة التنفيذية التي ستسمح بالاستغلال الأمثل للأراضي، وتحديد مناطق الخدمات والمرافق العامة، بما يضمن حوكمة التوسع العمراني وفق أسس علمية مخططة.

وأضاف المحافظ، أن ذلك المخطط التفصيلي يسهم في التيسير على المواطنين في استصدار تراخيص البناء، وسيتمكن أهالي مدينة يوسف الصديق من استخراج التراخيص بشكل قانوني ومنظم وفقاً لمخطط تفصيلي معتمد، مما ينهي عشوائية البناء المخالف ويحافظ على الرقعة الزراعية وحقوق المواطنين.

وأشار الدكتور محمد هانئ غنيم، إلى أن المخطط التفصيلي سيتم عرضه على المجلس التنفيذي للمحافظة في جلسته المقبلة، ثم يتم مخاطبة وزارة التنمية المحلية، لعرض المخطط على رئيس مجلس الوزراء، تمهيداً لإقراره والعمل به، لافتاً إلى أهمية المخطط في ضبط منظومة البناء، وخلق بيئة عمرانية منظمة تتواكب مع خطط التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.

محافظ الفيوم الدكتور محمد هانئ غنيم مدينة يوسف الصديق تطوير البنية التحتية استصدار التراخيص

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