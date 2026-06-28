دروجبا يكشف سر تأهل 9 منتخبات إفريقية لدور الـ32 بكأس العالم

أكد الأسطورة الإيفوارية ديدية دورجبا أن تأهل 9 منتخبات أفريقية إلى الأدوار الإقصائية ليس مجرد رقم بل رسالة إلى العالم .

وتابع في تصريحات تليفزيونيه “لا أتذكر آخر مرة تركت فيها أفريقيا هذا الأثر في كأس العالم. ما نشاهده اليوم ليس ضربة حظ، بل ثمرة سنوات من العمل، والتطور، والإيمان”.

وتابع “كل منتخب أفريقي بلغ الأدوار الإقصائية استحق ذلك عن جدارة. غانا واجهت إنجلترا دون أي خوف، والسنغال أكدت مجددًا أنها من أقوى منتخبات القارة، بينما لعبت المغرب، وجنوب أفريقيا، والكونغو الديمقراطية، وكوت ديفوار، والرأس الأخضر بشجاعة وانضباط وثقة كبيرة”

واكمل “وقصة الرأس الأخضر تحديدًا استثنائية؛ دولة صغيرة بعدد سكان محدود أثبتت أن التنظيم، وروح الفريق، والإيمان، يمكنها منافسة أكبر القوى الكروية في العالم.”

واختتم "الفرق الحقيقي اليوم هو العقلية المنتخبات الأفريقية لم تعد تأتي للمشاركة فقط، بل تأتي للمنافسة، والتأهل، والسعي للفوز بأكبر الألقاب "