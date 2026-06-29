كاتب صحفي: حسام حسن صنع منتخبًا مقاتلًا وحقق إنجازات غير مسبوقة

أكد الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي دعمه الكامل للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، مشيدًا بما حققه المنتخب من تطور في الأداء والروح القتالية، ومؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب مساندة المنتخب بعيدًا عن أي خلافات.

وقال عبدالراضي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على قناة "CBC": "منتخب مصر يقوده مدير فني وطني جاء باختيار من القيادة السياسية، بعد توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزير الرياضة السابق، الدكتور أشرف صبحي، بضرورة الاعتماد على مدرب مصري، وحسام حسن لم يخسر أي مباراة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم".

وأضاف: "حسام حسن نجح في إعادة الروح إلى المنتخب، ومن يتابع الأداء يلاحظ الفارق الكبير في الإصرار والقتال داخل الملعب، ويكفي ما قدمه ياسر إبراهيم في نهاية مباراة إيران، عندما أنقذ فرصة محققة، وكان يتصرف بروح الجندي الذي يرفض دخول الكرة مرماه".

وتابع: "حسام حسن مقاتل بطبعه، وإذا كان هناك من لا يقتنع به أو بجهازه الفني، فهذا ليس توقيت الحديث عن اختياراته، لأن الأهم الآن هو دعم منتخب مصر".

وواصل: "أحترم الكاتب الكبير مدحت العدل باعتباره قامة ثقافية كبيرة، لكن لا يليق أن يصل الهجوم على حسام حسن إلى هذا المستوى وأمام الجميع، فهذا لا يتناسب مع قيمة مدحت العدل ولا مع مكانة المدير الفني للمنتخب".

وأشار إلى الحالة التي يعيشها المدير الفني خلال المباريات، قائلًا: "رأينا مدى انفعاله وعصبيته خلال مباراة إيران، حتى إنه كاد يموت من شدة الحماس، ورأينا ذلك في لقطته مع إمام عاشور، وهو ما يعكس مدى حرصه على تحقيق الفوز".

وأضاف: "الجميع داخل منتخب مصر يقاتل، وحسام حسن نجح في صناعة مجموعة من 26 لاعبًا مقاتل يؤدون بروح عالية، ويستحقون التحية بعدما رفعوا اسم مصر".

وأكد عبدالراضي: "حسام حسن حقق إنجازات غير مسبوقة مع منتخب مصر، والهجوم الذي يتعرض له غير مبرر".

واختتم تصريحاته قائلًا: "من غير المنطقي أن ينشغل البعض بالدفاع عن هدف إيران الملغي أو الحديث عن التحكيم، كما أن أي لاعب لم ينضم للمنتخب في الفترة الحالية يمكنه الانضمام مستقبلًا، فهذه ليست أزمة".

وأضاف: "هذا منتخب مصر، وحسام حسن يدرب المنتخب الوطني وليس الأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي حتى ندخل في خلافات وانقسامات".

واختتم حديثه بالدفاع عن مصطفى شوبير، قائلًا: "لا يصح استهداف مصطفى شوبير خلال هذه الفترة بسبب أي خلافات مع والده، مثلما فعل أحد المعلقين، ومصطفى حارس مميز ولا علاقة له بأي أمور أخرى، وأتمنى له التوفيق في مباراة أستراليا المقبلة".