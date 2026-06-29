حارس مرمى منتخب الأردن: من قدم سنوات من العمل حق مشروع له أن يخطئ ويتعلم

وجه يزيد أبو ليلى حارس مرمى منتخب الأردن رسالة إلى الجماهير، بعد وداع منافسات كأس العالم 2026 من دور المجموعات.

وكتب حارس مرمى الأردن عبر حسابه على إنستجرام: من حقك تغلط ومن حقك تتعلم وترجع أقوى.

وأضاف: من قدم سنوات من العمل والتعب حتى وصل الأردن إلى هذه المرحلة، حق مشروع له أن يخطئ ويتعلم.



واختتم منتخب الأرجنتين مشواره في دور المجموعات من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بفوز مستحق على منتخب الأردن بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب دالاس ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة العاشرة.

بهذا الفوز، أنهى منتخب الأرجنتين دور المجموعات بالعلامة الكاملة بعدما جمع تسع نقاط من ثلاثة انتصارات، ليعتلي صدارة المجموعة العاشرة بثقة قبل انطلاق الأدوار الإقصائية. في المقابل، أنهى منتخب الأردن مشاركته في البطولة دون تحقيق أي نقطة، ليحتل المركز الأخير في ترتيب المجموعة، رغم نجاحه في تسجيل هدف تاريخي أمام بطل العالم.